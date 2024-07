Velitel výsadkářů, který vedl Rusy v Buče, je ve vazbě. Čelí obvinění z podvodu

Ruský vojenský soud umístil do vyšetřovací vazby plukovníka Arťoma Gorodilova, který čelí obvinění z rozsáhlého podvodu. Informovala o tom ve čtvrtek ruská agentura TASS. Některá média upozornila na dřívější zprávu amerického listu The New York Times (NYT), který v roce 2022 o Gorodilovi napsal, že velel ruským jednotkám obviněným z vraždění ukrajinských civilistů ve městě Buča u Kyjeva.

Moskva 21:13 4. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít