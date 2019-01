Šéf Dolní sněmovny možná kvůli brexitu nebude lordem. Podle kritiků straní prounijním poslancům

Předseda dolní komory britského parlamentu John Bercow nepřehlédnutelným stylem řízení brexitových debat možná ohrozil svůj budoucí postup do Sněmovny lordů. Vláda premiérky Theresy Mayové je podle britských médií přesvědčena, že straní prounijním poslancům, a premiérka proto může odmítnout schválit jeho postup do horní komory. Do ní míří automaticky všichni odcházející šéfové Dolní sněmovny, pokud to odsouhlasí vláda. Londýn 19:00 18. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf britské Dolní sněmovny John Bercow na archivním snímku z listopadu 2018. | Foto: Simon Dawson | Zdroj: Reuters

Charismatický Bercow se v minulých dnech stal jednou z mediálně nejviditelnějších postav brexitu, když důrazně a hlasitě uklidňoval vášnivé debaty kolem klíčových hlasování o dohodě s EU a nedůvěře vládě.

Mayová a její ministři jsou podle médií po historickém debaklu při brexitovém hlasování hrubě nespokojeni s Bercowovým přístupem, který označují za zaujatý. Šéf sněmovny podle nich v diskusích ponechával příliš prostoru poslancům prosazujícím nové referendum a setrvání v EU, a tím ovlivnil charakter brexitové debaty.

„Jistě budeme velmi obezřetně zvažovat, komu umožníme postup do Sněmovny lordů,“ řekl listu The Times nejmenovaný vládní zdroj k Bercowovi.

Pětapadesátiletý šéf Dolní sněmovny se podle BBC na podzim v soukromí vyjádřil, že by chtěl letos ze svého postu odejít. Předcházela tomu zpráva kritizující poměry ve sněmovně, kde je údajně tolerováno nepřípustné chování některých poslanců.

Bercow, který má být z titulu funkce zcela nezávislý na jakékoli politické straně či proudu, již v minulosti sám čelil kritice za údajné šikanování některých poslanců. Podle Bercowa byla kritika neopodstatněná.

Pokud by vláda skutečně neschválila jeho postup do horní komory, byl by podle médií prvním šéfem Dolní sněmovny za více než dvě století, kterému se to stalo.