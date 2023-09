‚Už toho bylo dost.‘ Jourová podle serveru Politico odejde z Evropské komise, zvažuje ‚očistu‘ od politiky

Česká zástupkyně v Evropské komisi Věra Jourová v pondělí uvedla, že se nebude ucházet o třetí mandát v unijní exekutivě. Píše to server Politico, na jehož akci to Jourová prohlásila. Nynější místopředsedkyně EK podotkla, že ani neví, zda se vrátí do české politiky. Nevyloučila ani pauzu na „očistu“ od politiky.

