Vuhledar není strategické místo. V Kyjevu se debatuje, proč přišlo stažení vojsk pozdě, říká ukrajinistka

Ukrajinská armáda se po dlouhé a intenzivní ruské ofenzivě stáhla z města Vuhledaru na východě Ukrajiny. Podle vojenského uskupení Chortycja se tak chce vyhnout obklíčení a ochránit své vojáky i vybavení a připravit se na další akce. „Na Ukrajině se nyní debatuje, jestli stažení nepřišlo moc pozdě," říká v rozhovoru pro Radiožurnál ukrajinistka Lenka Víchová. Rozhovor Kyjev 20:42 3. října 2024

O tom, že se ukrajinská armáda z Vuhledaru stahuje, psaly neoficiální zdroje už dřív. Teď je to tedy už jednoznačně potvrzené?

Myslím, že ano. Včera o tom, jak už jste zmínil, informovalo operativně strategické uskupení vojsk Chortycja, která operuje právě na této části frontové linie a dnes (ve čtvrtek) to potvrdil i prezident Volodymyr Zelenskyj.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s ukrajinistkou Lenkou Víchovou

A už z Vuhledaru odešli všichni ukrajinští vojáci? A jak měl ten ústup vypadat?

Předpokládám, že ano, i když jako ukrajinistka toto nemůžu tak úplně vidět a ohodnotit. Vím pochopitelně, že se jedná o velmi komplexní záležitost.

Ústup ukrajinských vojsk už probíhal patrně delší dobou. Víme akorát, že v prvních vlnách odcházeli vojáci mechanizovaně. Ale poslední části, které kryjí, bohužel většinou odcházejí už pěšky a mají to velmi komplikované. V tomto případě totiž, stejně jako u Avdijivky, měla ruská armáda už pod kontrolou přístupové cesty. A odcházet po zaminovaných polích je složité.

Vuhledar měl před válkou asi 15 tisíc obyvatel a malá část z nich tam zůstala po celou dobu těžkého ostřelování a bojů. Co s nimi teď je?

Ukrajina neprovádí násilnou evakuaci. Jedinou výjimkou je povinná evakuace rodin s dětmi, ty už dávno byly evakuovány. A v případě lidí, kteří se odmítají evakuovat a chtějí zůstat, tak s tím se nedá nic dělat. Poslední informace byly, že ve městě, kdysi patnáctitisícovém, jak jste řekl, zbylo asi 107 lidí. Jejich osud dál už neznáme.

Čím je Vuhledar tak strategicky významný?

On není významný strategicky. Je to jedno z dalších malinkých měst na Ukrajině. Věděli jsme dlouho, i ukrajinská veřejnost to věděla, že Ukrajina patrně o Vuhledar přijde. Jediné, co by se dalo říct z taktického pohledu, je určitá vyvýšená poloha města. Ale pořád se jedná o stepi, takže to není žádná zvláštní vyvýšenina, a už vůbec ne strategické místo.

Ruská redakce BBC píše o tom, že stažení ukrajinských jednotek ze zcela zničeného městečka Vuhledar přišlo podle mnohých ukrajinských vojáků příliš pozdě. Jak silná ta kritika je?

Kritika se vždy objeví právě v takových situacích. Spíše bych řekla, že se vedou docela vážné debaty o tom, zda opravdu rozkaz opustit Vuhledar nepřišel příliš pozdě.

Ale v tomto případě se debatuje i o tom, zda to urychlené stažení neovlivnilo právě prozrazení informace o rotaci 72. brigády, které bohužel zveřejnila na svých sociálních sítích jedna z političek.