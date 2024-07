Zabití Haníji je nebezpečnou eskalací konfliktu Hamásu a Izraele, tvrdí Katar. Írán slibuje pomstu

Při vzdušném útoku v Teheránu zahynul šéf palestinského teroristického hnutí Hamás Ismáíl Haníja. K úderu se zatím nikdo nepřihlásil, ale Hamás ho přičítá Izraeli, se kterým od loňského října válčí v Pásmu Gazy. Írán varoval, že bude bránit svou územní celistvost a čest a přiměje teroristické okupanty litovat atentátu. Šéf palestinské autonomie Mahmúd Abbás a představitelé Íránu, Kataru, Turecka, Číny či Ruska čin důrazně odsoudili. Teherán 11:07 31. 7. 2024 (Aktualizováno: 11:30 31. 7. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Osoba sleduje zprávy na několika televizních obrazovkách, z nichž většina oznamuje zabití vysokého představitele Hamásu Ismaila Haníji | Foto: Alkis Konstantinidis | Zdroj: Reuters

Spojené státy uvedly, že by se v případě napadení Izraele postavily na jeho obranu. Haníja, který dlouhodobě žil v Kataru, byl zabit při vzdušném útoku na jeho rezidenci v Teheránu, kde se v úterý účastnil slavnostní přísahy nového íránského prezidenta Masúda Pezeškjána.

Íránské Revoluční gardy informovaly, že spolu s Haníjou zemřel jeden z jeho osobních strážců. Kvůli zabití Haníji se ve středu sejde nejvyšší bezpečnostní rada Íránu, jíž se zúčastní i velitel íránských revolučních gard a zřejmě rozhodne o reakci na tento čin.

Izrael považuje Írán za největší hrozbu. Íránský režim Izrael neuznává a viní ho z vražd íránských vědců a představitelů. Izrael podobná obvinění obvykle nepopírá ani nepotvrzuje. Írán bude „bránit svou územní celistvost, důstojnost, čest a hrdost a donutí teroristické okupanty litovat svého zbabělého činu“, uvedl Pezeškján.

Podle íránské diplomacie čin jen posílí hluboké a nezlomné pouto mezi Teheránem a Palestinou. Někdejší šéf íránských revolučních gard Mohsen Rezáí prohlásil, že Izrael za zabití Haníji tvrdě zaplatí.

Informace o Haníjově smrti přišla jen několik hodin poté, co izraelská armáda oznámila, že v Bejrútu zabila významného velitele libanonského hnutí Hizballáh, spojence Íránu s Hamásu, Fuáda Šukra. Podle Hizballáhu, který ale Izrael z činu přímo neobvinil, smrt Haníji ještě zesílí odhodlání různých skupin v odporu proti tomuto židovskému státu.

Abbás, který stojí v čele palestinské autonomie sídlící na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu, důrazně odsoudil zabití Haníji. Úder označil za „zbabělou vraždu“ a vyzval Palestince, aby „stáli vzpřímeně a ukázali jednotu, trpělivost a stabilitu tváří v tvář izraelské okupaci“.

Už před ním útok ostře odsoudili vysoce postavení představitelé Hamásu, který od roku 2007 vládne palestinskému Pásmu Gazy. Hamás podle nich bude pokračovat ve válce s Izraelem a je připraven „zaplatit jakoukoli cenu“. Palestinské skupiny mezitím vyzvaly ke generální stávce a masovým demonstracím.

‚Sionistické barbarství.‘

Úder silně odsoudila také Ankara a Moskva. Zabití lídra palestinského teroristického hnutí Hamás Ismáíla Haníji je aktem sionis„tického barbarství, jehož cílem je podrýt boj za nezávislý palestinský stát. Uvedl to ve středu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, podle něhož bude Ankara nadále podporovat snahy „bratrů v Gaze“.

„Tahle odporná vražda má za cíl podrýt palestinskou snahu, velkolepý boj o Gazu a legitimní úsilí našich palestinských bratrů, oslabit jejich odhodlání a zastrašit je,“ napsal na síti X turecký prezident. Haníju označil za mučedníka a svého bratra a dodal, že „posílení postoje islámského světa a koalice humanity“ s přispěním boží vůle povede k ukončení „nespravedlností a genocidy“ v Gaze a přinese mír v regionu.

Ruské ministerstvo zahraničí podle agentury Reuers odsoudilo útok a vyzvalo strany konfliktu ke zklidnění situace, aby se předešlo hrozícímu rozšíření bojů s Pásma Gazy do celého blízkovýchodního regionu. „Je to naprosto nepřijatelná politická vražda, která povede k další eskalaci napětí,“ řekl ve středu agentuře RIA Novosti náměstek ruského ministra zahraničí Michail Bogdanov.

Katarské ministerstvo zahraničí čin označilo za nebezpečnou eskalaci, která může podkopat šance na mír. Rovněž Peking varoval, že úder by mohl dále zvýšit nestabilitu regionu. Jemenští povstalci Húsíové označili úder za „ohavný teroristický čin“ a „očividné porušení zákonů“.

Jeden z izraelských ministrů, krajně pravicový Amichaj Elijahu, označil zabití Haníji za správnou věc. Uvedl to server The Times of Israel, podle něhož izraelský premiér Benjamin Netanjahu dal ale pokyn své vládě, aby se k této věci nevyjadřovala. „Nemyslím si, že válka je nevyhnutelná. Na tom trvám. Myslím, že vždy existuje prostor a možnosti pro diplomacii,“ uvedl americký ministr obrany Lloyd Austin v souvislosti s rostoucím napětím v regionu.

Představitelé Izraele slibovali Haníju a další šéfy Hamásu zabít v odvetě za teroristický útok na Izrael z loňského 7. října. Palestinští ozbrojenci Hamásu při něm zabili 1200 lidí a dalších 250 odvlekli do Pásma Gazy jako rukojmí. Izraelská odveta si od té doby vyžádala podle tamních úřadů kontrolovaných Hamásem životy téměř 40.000 Palestinců.