Zabití Sinvára může ztížit vyjednávání s Hamásem. Jeho bratr je terorista, říká bývalý zpravodajec

Zabití vůdce teroristického hnutí Hamás Jáhjá Sinvára vzbudilo v některých Izraelcích a Palestincích naděje na konec války v Pásmu Gazy, jiní se obávají eskalace. Záležet bude na tom, kdo se stane jeho nástupcem. „Jestli to bude jeho bratr Mohammad Sinvár, tak ta linie bude velmi tvrdá,“ říká v rozhovoru pro Český rozhlas Plus Libor Kutěj, ředitel Ústavu zpravodajských studií Univerzity obrany a bývalý vojenský přidělenec v Izraeli a Jordánsku. Rozhovor Praha 11:11 19. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Následky izraelského útoku na město Gaza | Foto: Dawoud Abu Alkas | Zdroj: Reuters

Je podle vás Sinvárova smrt šancí pro uzavření nějaké dohody o příměří, nebo to naopak situaci činí ještě více nepřehlednou?

Těžko predikovat. Sinvárova smrt může paradoxně spíše vést k umenšení šancí na propuštění rukojmích. Jeho odstranění může vést k destabilizaci struktury Hamásu a ztížení vyjednávání.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor s Liborem Kutějem

Asi bude hodně záležet na novém vůdci, kdo to bude a jakou nastaví linii. Jestli to bude jeho bratr Mohammad Sinvár, tak tam ta linie bude velmi tvrdá. Celý jeho život je život teroristy a lze očekávat, že se bude snažit nějakým způsobem pokračovat v linii svého zesnulého bratra.

Pokud to bude někdo z vyjednávačů, kteří se podílejí na vyjednávání v Kataru, tak si dokážu představit, že postoje budou odlišné. Nicméně struktura Hamásu je velmi fragmentovaná, rukojmí jsou rozdělení pod kuratelu jednotlivých místních vůdců a je samozřejmě otázka, zda oni budou schopni a hlavně ochotni respektovat novou linii a zda ta osoba centrálního vůdce bude tak silná, že je dokáže v tomto směru ovlivnit a nařizovat, co mají dělat.

Libor Kutěj, Univerzita obrany | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Už jste zmínil Mohammad Sinvára, bratra zabitého Jahjá Sinvára, který prohlásil v předešlých hodinách, že žádní rukojmí se propouštět nebudou, žádné příměří se nebude uzavírat, tedy dokud se nestáhnou izraelská vojska z Pásma Gazy. Jakou váhu máme přisuzovat v tuto chvíli jeho slovům, když není oficiálně zvolený?

V blízkovýchodním světě hodně záleží na tom, jakého klanu jste členem, jakou má pozici v arabské společnosti. Rodina Sinvára má nějaké postavení, které je samozřejmě velmi významné, a Mohammad byl celoživotním souputníkem svého staršího bratra.

Je to strůjce mnoha únosů, například izraelského vojáka Gilada Šalita, za kterého se podařilo vyměnit více než tisícovku palestinských vězňů včetně Jahjá Sinvára.

Kdo nahradí Sinvára? Nabízí se jeho bratr, který je fanatik, nebo pragmatický Mišál, říká politoložka Číst článek

Mohammad má tedy velmi tvrdou, opravdu teroristickou linii. A je otázka, zda se mu podaří do čela probojovat či nikoli. Jak ale bude probíhat ten vnitřní proces, jsme asi těžko schopni odhadnout, protože nejde o demokratickou instituci, která by si ho zvolila na základě většiny.

Příměří by Hamás oslabilo

V jakém stavu si myslíte, že teď jsou ta vyjednávání? Prostě se zastavila a vyjednavači budou čekat na to, kdo se stane oficiální hlavou Hamásu?

Zdá se mi, že jednání jsou v raných fázích. Konflikt je stále intenzivní a obě strany mají protichůdné cíle. Izrael požaduje kapitulaci Hamásu, ten se naopak pokusí kapitalizovat svůj vliv. To, co se mu zatím podařilo ve vztahu k rukojmím a tím odoláváním trvalému ročnímu izraelskému tlaku v rámci vojenské operace.

Izraelci narazili na Sinvára v Gaze náhodou. Jeho smrt je podle Netanjahua začátkem konce války Číst článek

V okamžiku, kdy by Hamás přistoupil na vrácení rukojmích a na uzavření příměří, tak myslím, že by ztrácel především na domácí scéně.

Pojďme se ještě vrátit k zabití Jahjá Sinvára. Jak si vysvětlujete celou tu situaci? Je jasné, že Jahjá Sinvár byl tím nejžádanějším terčem izraelské armády. Deník The Wall Street Journal napsal o tom, že již před pár týdny byli velmi blízko k jeho likvidaci. Izraelci podle tohoto článku měli přiběhnout do tunelu, kde se ukrýval, a nalézt po něm ještě teplou kávu. Unikl jim tak skutečně o pár vteřin. Jak se najednou po všech těchto akcích stane, že útočí a nejsou si vědomí, na koho střílejí? Že je to Jahjá Sinvár?

To je skvělá otázka, protože já se nad tím zamýšlím od předvčerejška, kdy ještě nebylo ani jisté, kdo tam je a kdo byli ti tři teroristé. Jestliže byl chráněný nějakou ochrankou, tak měl připravené únikové cesty. Myslím si tedy, že když přijížděli Izraelci, tak je ochranka zaregistrovala, vyslala signál a on zmizel.

Zajímavé je, že se najednou pohybuje po ulicích v oblasti Rafahu s dalšími dvěma ozbrojenci, takřka se potuluje po ulici a je dosažitelný běžné izraelské patrole. To je něco, co mi úplně není zřejmé, a můžeme jen velmi spekulovat, nakolik se odloučil od centrální struktury Hamásu, když kolem sebe neměl početnější ochranku a nebyl chráněný rukojmími, jak se o tom celé měsíce spekuluje. Najednou se ocitne v přestřelce a tam zahyne.

Raw footage of Yahya Sinwar’s last moments: pic.twitter.com/GJGDlu7bie — LTC Nadav Shoshani (@LTC_Shoshani) October 17, 2024