Západ si neuvědomuje sílu ‚koalice zla‘. Ruská agrese na Ukrajině bude trvat dlouho, soudí Kundra

Severokorejský režim neposílá své muže na Ukrajinu zadarmo. Podle ukrajinských a jihokorejských zpravodajců za to Severní Korea od Ruska požaduje mimo jiné technologie pro zlepšení jaderných zbraní. A to ve chvíli, kdy Američané volí nového prezidenta. „Jako západní společenství si nejsme schopni dostatečně uvědomit rizika a síly temné koalice, která se zformovala," říká pro Český rozhlas Plus zástupce šéfredaktora týdeníku Respekt Ondřej Kundra. Osobnost Plus Moskva/Pchjongjang 20:44 5. listopadu 2024

„Naposledy jsem se vrátil z Ukrajiny před čtrnácti dny. Ukrajinci mi často říkali, že vidí jako problém, že za rétorikou současné demokratické administrativy v USA zaostává reálná pomoc a ochota povolit Ukrajincům, aby se více bránili,“ přibližuje v pořadu Osobnost Plus novinář.

Severoatlantická aliance by, píše Kundra ve svém komentáři, měla v reakci na zapojení severokorejských vojáků, kteří bojují za Rusko na Ukrajině, vyslat své jednotky a Kyjevu tak pomoci.

„Je ale otázka, jestli by toho byl schopný Donald Trump, nebo Kamala Harrisová,“ jmenuje novinář před vyvrcholením prezidentských voleb v USA oba kandidáty. Právě budoucího prezidenta, či prezidentku Spojených států by role Severní Koreji v konfliktu na Ukrajině měla zajímat.

„Trump samozřejmě může říci natvrdo Vladimiru Putinovi: ‚Když s tou válkou nepřestanete, zasypu Ukrajinu tolika zbraněmi, že se z toho zblázníte a oni vás vytlačí.‘ Ale stejně tak může říct ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému: ‚Nedám vám ani ň,‘“ dokládá Kundra, jak nevyzpytatelným republikánský kandidát je.

Znepokojovat by ale spolupráce Ruska s KLDR měla celý svět. „Pokud skutečně Rusko dodá a dodává nějaké komponenty do jaderných zbraní Severní Koreji, tak se celý konflikt z Evropy rozšiřuje do pacifického pásma,“ varuje a pokračuje:

„My jako Evropané si často stěžujeme – a teď je celkem jedno, kdo sedí v Bílém domě –, že Američani by mohli dělat víc a měli by dělat víc. Ale myslím si, že bychom si měli tu otázku pokládat tak: a neměli bychom náhodou dělat více my?“

‚Koalice zla‘

Ruská agrese na Ukrajině bude trvat dlouho, je přesvědčený Kundra. „Ona už trvá dlouho, začala minimálně v roce 2014,“ zdůrazňuje.

Podporu a pomoc Západu tak Ukrajina bude potřebovat dlouhodobě, odhaduje. „Proto je potřeba, aby se demokratičtí politici drželi ve vládách nebo funkcích co nejdéle,“ soudí.

Demokraté by podle něj měli tvořit protiváhu spojenectví Ruska, Severní Koreje, Íránu a Běloruska. „Jako západní společenství si nejsme schopni dostatečně uvědomit rizika a síly temné koalice, tedy koalice zla, která se zformovala,“ varuje.

Podobná koalice, míní novinář, vznikla i před druhou světovou válkou kolem Německa. Varovné signály tehdy řada západních, svobodných států podceňovala, připomíná Kundra.

„Pořád si dostatečně nepřipouštíme, že ta síla je velká a že její ochota připravit (Západ) o svobodu se nezastaví jenom u Ukrajiny, ale směřuje k celé řadě dalších zemí. A koneckonců nás ve střední Evropě by to mělo eminentně zajímat,“ uzavírá Kundra.

Co vede ruského opozičního politika k chuti vrátit se zase do Ruska, obzvláště po tragickém příběhu Alexeje Navalného? Odpovídá Ondřej Kundra, poslechněte si celou Osobnost Plus.