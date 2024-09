Zelenskyj chce ostrý kabinet vojenského rázu. V pozadí změn jde o mocenský boj, míní analytik

„Ukrajina musí posílit vládu podle nových potřeb před extrémně důležitým podzimním obdobím,“ uvedl v pravidelném nočním proslovu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj k sérii personálních vládních změn. Demisi ve středu oznámil ministr zahraničí Dmytro Kuleba. „Administrativa si dává pozor, aby to nevypadalo jako odvolání vlády, ale jako dílčí rekonstrukce,“ říká analytik Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček. Praha 22:01 4. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volodymyr Zelenskyj chce mít kabinet, ve kterém je méně vyhlazených košil a více vojenského ražení, míní Pavel Havlíček | Foto: Valentyn Ogirenko | Zdroj: Reuters

Jaký signál chce zřejmě Zelenskyj těmito změnami vyslat? Co jsou to ty nové potřeby, o kterých mluví?

Častokrát v neformálních diskuzích zaznělo, že chce Zelenskyj v některých otázkách přitvrdit a mít kabinet, ve kterém je méně vyhlazených košil a více vojenského ražení. Bude tvrději prosazovat ukrajinské zájmy. Oproti tomu bude méně bazírující na formalistických otázkách.

Pravda je taková, že na pozadí těchto změn probíhá mocenský boj, který někteří hráči zevnitř toho systému využívají pro svůj prospěch.

Z těch, kdo vládu opouštějí, je pro nás nejznámější Kulebovo jméno. Dá se odhadovat, co může být právě za jeho demisí?

Myslím si, že je to přesně to, co jsem popsal. Jde o snahu ho nahradit někým, kdo bude ostřejší v mezinárodních vztazích, přinese jiný tón a svěží vítr. Tohle budou ty deklarované záměry a uvidíme, kdo se dostane do čela.

V našem povědomí bychom se neměli pozastavit jen u jeho jména, protože demisi podala také vicepremiérka ukrajinské vlády Olha Stefanišynová, která byla klíčovou osobou pro přístupový proces Ukrajiny.

Připomínám, že včera (v úterý - pozn. red.) podali demisi tři ministři a v červnu další významný ministr – reformní představitel kabinetu Oleksandr Kubrakov. Ze západního evropského pohledu jsou to neblahé zprávy.

Dá se předpokládat, že tam byla i nějaká personální nevraživost nebo nedohoda správy mezi prezidentem Zelenským a těmito členy kabinetu, nebo jde spíš o dohodu?

Myslím si, že dochází k již zmiňovanému mocenskému boji. Jde o moc, kompetence a posílení své pozice na úkor některých ministrů, kteří byli dobře známí v mezinárodním prostředí a zároveň měli svou určitou autonomii.

Určitě to utužuje kontrolu nad vládou, přestože byla ve vleku toho, jak rozhodovala prezidentská administrativa. Určitě je nutné brát i tohle v potaz, když uvažujeme o tom, proč ke změnám skutečně dochází a jací noví lidé se mohou objevit. Zmíním jméno šéfa kanceláře ukrajinského prezidenta Andrije Jermaka, který v tomto ohledu systém využívá ve svůj prospěch.

Mohly by ty změny nějak souviset i s odvoláním šéfa ukrajinského státního provozovatele sítě Ukrenergo Volodymyra Kudryckého? Podle ukrajinských médií nedokázal zabezpečit energetická zařízení během intenzivních ruských útoků.

Nemyslím si to. Ty změny jsou tak dalekosáhlé a už se o nich nějakou dobu spekulovalo, takže si nemyslím, že by souvisely s kteroukoli jednotlivou událostí. Situace v oblasti energetiky je pro Ukrajinu a Ukrajince nesmírně složitá a ten tlak je obrovský.

Nicméně jak vidíte, jsou odvoláváni lidi, kteří s tím nepřímo souvisí. Ať už je to ministr zahraničních věcí, vicepremiér pro evropské integrace, nebo člověk, který je spojený s oblastí ekologie. Není jisté, že to tak musí být, ale zároveň je možné, že to nejsou poslední změny, které ve vládě uvidíme.

Mohou tyto změny vyvolat nelibost v ukrajinské společnosti? Jsou to lidé, kteří měli výraznou podporu Ukrajinců, byli hodně oblíbení? Nebo pro Ukrajince tihle lidé nejsou představiteli státu?

Z velké části jsou tihle lidé vnímáni jako vykonavatelé moci, která se primárně koncentruje a generuje v prezidentské administrativě Ukrajiny. Kolektivně si s nimi většina lidí nespojí až tolik věcí, protože se v některých případech zabývají otázkami zahraniční politiky či evropské integrace.

Pro Ukrajince jsou tohle velmi důležité, sociální záležitosti. Jsou však abstraktní, některé ty věci si lze těžko představit nad rámec dané agendy. Ti lidé jsou vnímáni spíš jako vykonavatelé než jako klíčové osobnosti.

Dám to do souvislosti s odvoláním šéfa ukrajinských ozbrojených sil generála Valerije Zalužného, který byl daleko známější a populárnější. Žádné zásadnější nepokoje se ani v Kyjevě, ani v dalších městech neodehrály.

Co se týče téhle poslední reorganizace ukrajinské vlády. Administrativa si dává pozor, aby to nevypadalo jako odvolání vlády, ale jako dílčí rekonstrukce.