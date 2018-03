17. 3. 2017 |Václav Štefan |Zprávy z domova

Obchodů v malých obcích znatelně ubývá a často navíc musí být jejich provoz dotován. To je ale pro jejich provozovatele mnohdy neudržitelné. Zavření obchodu by pro obyvatele vesnic znamenalo dojíždění za nákupem i těch nejzákladnějších potravin. Asociace krajů by měla řešit, jak zániku vesnických prodejen zabránit.