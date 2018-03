církevní restituce

20. 11. 2014 | ČTK, Vojtěch Koval |Zprávy z domova

Ministerstvo kultury pozastavilo vyplácení restitucí pravoslavné církvi. Důvodem jsou údajně spory uvnitř církve. V lednu měla církev dostat asi 40 milionů korun. Peníze by ministerstvo mohlo uložit do soudní nebo notářské úschovy, dokud se spory mezi pravoslavnými nevyřeší. Pravoslavní mají díky restitucím získat během příštích 30 let více než 1,1 miliardy korun.