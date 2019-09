Přehled tisku: návrh o církevních restitucích, nové národní kulturní památky nebo úvěry pro start-upy

Do církevních restitucí by neměly spadat nemovitosti zabrané Benešovými dekrety, stojí v novém návrhu, o kterém informují Hospodářské noviny. Nyní jsou církevní náhrady vypočítané na 135 miliard korun. Seznam národních kulturních památek se podle Lidových novin rozšíří o sedm položek. Na seznam přibude hrob Jana Palacha nebo budova Českého rozhlasu, uvádí list. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:03 18. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Církve by mohly přijít o další peníze z restitucí (ilustrační foto). | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Hospodářské noviny

Církve by mohly přijít o další peníze z restitucí. Teď jsou církevní náhrady vypočítané na téměř 135 miliard korun. Podle informací Hospodářských novin se uvnitř vlády objevil nový návrh, podle kterého by v restitucích neměly být zahrnuty nemovitosti zabrané státem na základě Benešových dekretů.

Lidové noviny

Seznam národních kulturních památek by se měl rozšířit o dalších sedm. Lidové noviny uvádějí, že je spojuje komunismus, vpád vojsk varšavské smlouvy a nacistická okupace. Mezi památky se zařadí třeba hrob Jana Palacha a Jana Zajíce nebo Hlávkova studentská kolej v Praze. Na seznam půjde také budova Českého rozhlasu, která je jedním ze symbolů odporu proti nacistické i pozdější, sovětské okupaci. Současný výběr ještě projedná vláda.

Mf Dnes

Stát chce zmenšit počet sebevražd. Jak uvádí Mf Dnes, každý den si v Česku vezmou život čtyři lidé. Ministerstvo zdravotnictví proto s Národním ústavem duševního zdraví a Světovou zdravotnickou organizací připravilo národní plán prevence sebevražd do roku 2030.

E15

Banky se otvírají start-upům. Tak zní titulek středeční E15. Banky jsou ochotnější jim poskytovat úvěry na rozjezd. Začínajícím firmám banky poskytují statisícové úvěry kryté evropským fondem a nabízejí své zaměstnance jako poradce. Kromě toho začínajícím firmám nabízí podnikatelský úvěr, o jehož udělení nerozhoduje zajištěné ručení.

Deník N

Na oběžných dráhách okolo Země začíná být přeplněno a hrozí vesmírné srážky. Tématu se věnuje Deník N. Problém je ve vesmírných troskách, které zabírají místo na orbitách s největší hustotou využití. Státy zavádí legislativní opatření, aby přiměly vesmírné aktéry k zodpovědnosti. Také se testují technologická řešení k odstranění trosek.

Právo

Chovatelé by neměli šetřit na ochraně před klíšťaty pro své psy. Jak píše Právo, v budoucnu by se měl rozšířit piják lužní, který přenáší psí parazitické onemocnění babezióza. Efektivně do pár hodin na něj funguje lék Imizol. V Česku ale zatím není registrovaný.