‚Neumíme si představit, že tady nebude.‘ Proti demolici chátrající vily v Ledcích sepsali místní petici

Čtrnáct let chátrá vila Bellevue v bývalých lázních Šternberk v Ledcích na Kladensku. Podle majitele je v dezolátním stavu, a proto usiluje o její zbourání. Obec a místní obyvatelé ji ale chtějí zachránit. Středočeské krajské zastupitelstvo proto rozhodnutí o demolici odsunulo a místo toho zastupitelé projednali petici za její záchranu. Ledce (Kladensko) 21:32 30. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vila Bellevue na dobové pohlednici | Zdroj: Český rozhlas

„Vždy jsem se těšila, že až budu jednou ve věku třeba 70 let, jestli se dožiju, tak že tam udělají důchoďák a že tam budeme bydlet a dožijeme tady svůj život,“ popisuje Alena Hermanová, které je 66 let a v Ledcích žije od narození.

Vila Zenker v Abertamech by mohla patřit městu, chce v ní vybudovat muzeum Číst článek

S lázeňskou vilou se nechtějí rozloučit ani další místní obyvatelé. „Nedovedeme si představit, že tady ta vila nebude,“ říká místostarostka Ledců Michaela Žáková. Místní spolek PROLEDCE! proto začal se sběrem podpisů pod petici proti demolici. Zatím ji podepsalo 240 obyvatel z obce a okolí.

Ledce se teď snaží získat pro budovu památkovou ochranu. „Ministerstvo kultury dostalo podnět a požádalo Národní památkový ústav o vyjádření k památkovým hodnotám tohoto objektu. Zatím vyjádření neobdrželo,“ uvedla k tomu mluvčí ministerstva kultury Petra Hrušová.

Chybí peníze

Sama obec budovu do své správy podle místostarostky Michaely Žákové převzít nemůže, jelikož na to chybí finanční prostředky. Případnou záchranu vily odhaduje středočeský radní Libor Lesák z ODS na zhruba 70 milionů korun, což se podle něj kraji nevyplatí.

Po případné záchraně také není jasné, co by v budově bylo. K účelu, ke kterému sloužila naposledy, a to před čtrnácti lety, už by se podle Libora Lesáka nevrátila. „Je to ruina. V současnosti už budova nesplňuje současné parametry pro sociální služby,“ tvrdí Lesák.

Díky petici se rozhodnutí o stržení budovy posunulo na červnové zasedání středočeského krajského zastupitelstva a zástupci obce, signatářů petice a kraje tak ještě mají čas na jednání o budoucnosti vily.