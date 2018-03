23. 7. 2012 |Silvie Třeslínová, Simona Bartošová |Technologie

Christopher Chaney denně nahlížel do e-mailů světoznámých celebrit. Sledoval jejich korespondenci s manažery, přáteli, lékaři, agenty nebo dietology. A to až do chvíle, kdy uviděl fotku, kterou si už nemohl nechat jen pro sebe a nabídl ji bulvárním deníkům. Vzápětí začalo jeho vyšetřování. Jeden z nejznámějších hackerů současnosti se „naboural“ do více než 50 e-mailových schránek hollywoodských hvězd. Teď mu hrozí až 60 let vězení.