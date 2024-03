ŽIVĚ: Mimořádná schůze kvůli Babišovu e-mailu. Poslanci ANO opustili místa a nechali jen cedule

Poslanci na mimořádné schůzi řeší zprávu šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, který žádal od svých spolupracovníků informace o ministru zahraničí Janu Lipavském z Pirátů. A to potom, co ho šéf diplomacie označil v České televizi za bezpečnostní hrozbu pro Česko. Hned po zahájení schůze opustili poslanci za ANO svá místa a na sedačky umístili cedule s nadpisy, jako „o tom se bavit nechtějí“ a příklady témat, kterým se podle nich vládní koalice vyhýbá. Praha 15:00 19. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Událost s e-mailem se stala podle premiéra Petra Fialy z ODS bezprostředním impulzem. Vládní koalice ale upozorňuje zejména na to, jak Babiš komentuje zahraničněpolitické události, ale i bezpečnost. Předseda ANO v souvislosti s ruskou vojenskou invazí na Ukrajinu často opakuje, že je třeba mluvit o míru.

Poslanci hnutí ANO ihned po zahájení mimořádné schůze opustili svá místa ve sněmovně a nechali na nich cedule s různými nápisy. Z většiny jsou nadepsané slovy „o tom se bavit nechtějí“ nebo „o čem se má mlčet“. Na cedulích jsou pak příklady věcí, které podle poslanců ANO vládní koalice ignoruje, třeba jako „nejvyšší zvyšování daní v historii ČR“, „o pokrytectví s HHC a tichém vínu“, „svou neschopností vyhnali zemědělce do ulic“ a dalšími.

Členové hnutí ANO striktně odmítají kritiku. „Kde je jaký důkaz o tom, že bychom nebyli prozápadní stranou? My jsme podporovali Ukrajinu, všechny zákony, všechna usnesení. Kde je Andrej Babiš bezpečnostním rizikem? My jsme vyhostili nejvíc ruských diplomatů po kauze Vrbětice a tak mohu pokračovat. Chceme důkazy,“ dožaduje se místopředsedkyně ANO Alena Schillerová.

V Babišově e-mailu ohledně Lipavského padlo i jedno vulgární slovo, za které se předseda ANO omluvil. Zároveň si v e-mailu vyžádal detaily o Lipavského rodině, dotazoval se, jestli má děti a jestli umí jazyky. Později Babiš odmítl, že by hledal kompromitující materiály, chtěl se prý jen Lipavského zeptat, jestli by poslal svoje děti do války.

Babiše už minulý týden hájil místopředseda Sněmovny a jeho stranický kolega Karel Havlíček. Podle něj je rozdíl v tom, co si lidé píšou v soukromí a co je oficiální stanovisko. „Přece si nebudeme hrát na to, že člověk se chová kolem svých nejbližších jako Mirek Dušín. Podstatné je to, jakým způsobem to člověk prezentuje navenek, jakým způsobem se prezentuje oficiálně,“ říká Havlíček.

Poslanci ANO ihned po zahájení mimořádné schůze PSP odešli ze svých míst a nechali místo sebe cedule. @iROZHLAScz pic.twitter.com/hEcZ5wsgRw — Jakub Grim (@jakub_grim) March 19, 2024

Jiný adresát

Babiš měl v úmyslu poslat zprávu svým spolupracovníkům. Přidal ale špatného adresáta – nestraníka za ANO Jana Rovenského z Litvínova – a ten zprávu zveřejnil. Požadavek vyvolat mimořádnou schůzi vznesl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Ten problém je, že když Honza Lipavský zcela jasně v televizi řekne, kam směřuje současná politika Andreje Babiše a osa Babiš, Fico, Orbán, Putin i vlastně ten narativ dezinformační scény, tak reakcí Andreje Babiše je, že chce diskreditovat Jana Lipavského, otírá se o jeho rodinu a zjišťuje si věci na jeho děti,“ vyjádřil se Bartoš k celé kauze.

Koaliční poslanci chtějí navrhnout usnesení, které se má týkat právě bezpečnostních hrozeb pro Českou republiku. Sněmovna má za sebou v posledních měsících už několik mimořádných schůzí z podnětu ANO. Opoziční hnutí na nich ale neuspělo s navrženým programem. Koaliční mimořádná schůze k bezpečnostním hrozbám se může protáhnout i na několik dnů.