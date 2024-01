Československá archeologická expedice objevila v Guatemale mayské město. Nazvala ho První jaguár

Pro objev bylo důležité propojení historie s umělou inteligencí. Výprava jako první v mayské oblasti propojila umělou inteligenci a neuronové sítě při ověřování digitálních dat z leteckého snímkování LiDAR. Tato laserová technologie proniká pod povrch a dokáže vykreslit charakter povrchu, tedy odhalit stavby, paláce i městské celky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Čeští a slovenští archeologové objevili nové mayské město

Účastníci expedice byli v Guatemale v oblasti Pelén, kousek jižně od mexických hranic. „My to sice najdeme, kde můžou budovy být skrze ten liDAR a analýzy ze vzduchu, ale stejně tam někdo musí jít a zverifikovat, jestli to tam skutečně je, jestli tam nejsou ještě další objekty a vůbec pochopit kontext celé zástavby,“ vysvětluje archeoložka Sara Polak.

„Takže jsme chodili v tomto případě v pláštěnkách, lijáku, chudák Láďa už měl na zádech hodně kilo keramiky, a s mačetama prodíráte se džunglí, lijány vám šmataj po kotnících, ohlodávaj vás ovádi,“ vzpomíná dál Polak.

Expedice strávila v Guatemale 7 týdnů. Kromě prodírání se džunglí musela taky odkrýt a očistit vykopávky. Ty pak na místě odhalily, že jde pravděpodobně o nejstarší a největší dosud neobjevené město v regionu archeologicky bohatého Peténu.

„Město je ze sedmi čtvrtí, není vůbec malinký, jenom s náměstími to má sedm kilometrů čtverečních bez satelitů, jsou tam astronomické observatoře, paláce, potenciálně pyramidy. Je to naprosto unikátní, troufám si tvrdit světový nález, který česko-slovensko-guatemalskou archeologii můžou vyšvihnout na úplně jiný level, takže máme z toho obrovskou radost,“ dodává Polak.

Podle vykopávek město patří k nejstarším mayským aglomeracím vůbec. Expedice ho pojmenovala Yax Balám, v překladu První jaguár. „Tím je myšleno, že je to město, které je z úsvitu té civilizace. V té mayské mytologii je jaguár posvátné zvíře, je to zvíře, které bloudí pralesem, je to božstvo podsvětí,“ říká vedoucí výpravy průzkumník Ladislav Šilhán.

Expedice nově objevené město digitálně zdokumentovala, dále ho mají vědci v plánu vizualizovat do 3D modelů, a tím se tak pokusit věrohodně přiblížit život jedné z nejstarších civilizací na světě.