finanční úřad

1. 7. 2016 | ČTK |Zprávy z domova

Finanční správa asi dostane pravomoc prověřovat výši majetku poplatníků v souvislosti s daňovým přiznáním. Pokud by hodnota neevidovaného majetku převýšila sedm milionů korun, finanční správa by vyzvala poplatníka k prokázání jeho původu a případně jej zdanila. Předpokládá to návrh zákona o prokazování původu majetku, který dnes schválila sněmovna 130 hlasy ze 165 přítomných poslanců. Proti bylo 33 členů dolní komory z řad opozičních TOP 09 a ODS.