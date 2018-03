28. 9. 2016 |Martin Balucha |Zprávy ze světa

Do Izraele míří kondolence z celého světa. Bývalý prezident Šimon Peres zemřel ve středu ráno ve věku 93 let. Nositel Nobelovy ceny míru navštívil v minulosti několikrát také Českou republiku. „Peresovi bylo 85 let a po státní večeři šel do jednoho z pražských klubů, kde dokonce tancoval,“ vzpomíná na významného politika bývalý velvyslanec v Izraeli Tomáš Pojar.