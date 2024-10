Podle Vlažné dopadnou zelená opatření na chudší rodiny. ‚Udržitelné věci jsou mnohem dražší,‘ říká

Sedm různých lidí, sedm různých názorů. Institut 2050 má nová sociologická data o postojích Čechů k proměně klimatu a Zelené dohodě.

Celý tento týden budeme představovat ty nejběžnější z nich. A začneme u vůbec nejpočetnější skupiny, které výzkumníci přezdívají Vlažní.

Změnu klimatu pociťují na vlastní kůži a chtěli by s ní něco dělat, s Green Dealem ale z různých důvodů nesouhlasí.

První protagonistka našeho seriálu, paní Valerie Bromová, se bojí, že opatření zhorší životní úroveň chudších lidí. Praha 5:00 21. října 2024

„Většina podpor jde do domácností, který už mají nějaký zajištění. Mají třeba vlastní byt, vlastní dům, a můžou si tam nainstalovat soláry, můžou udělat opatření, nový kotle atd. Pro nás žádná taková podpora není, my budeme jenom platit. Což už teď děláme… Jenom platíme a platíme. My jsme vlastně opravdu ta pracující chudina,“ směje se paní Valerie Bromová.

Bydlí celý život v Praze, má tři práce a pět dětí. Čtyři bydlí s ní a jejím mužem v malém nájemním bytě, v jedné z nejvíc přehřívaných částí města. „No je to šílený. Jednou z věcí, co jsem pravidelně žádala, je, aby řešili koupání pro děti, které je bezplatné pro chudší rodiny. Nějaká mlžítka to opravdu nevyřeší, to je spíš průtok vody,“ míní.

Popisuje, že v těch nejhorších vedrech zůstávají děti přes den doma a ven chodí až večer. „Možnost, abychom šli do bazénu, je pro nás nemožná, protože jeden vstup je za neuvěřitelně vysokou cenu pro celou naši rodinu,“ vysvětluje.

Paní Valerie říká, že dřív volila Zelené, těm se ale nedařila komunikace, a tak je volit nemůže. Klimatickou změnu si uvědomuje a všímá si jejích dopadů. Dokonce by byla ráda, aby se proti ní zasáhlo. „Akorát, že je pozdě. Když jsem byla dítě, tak se řešila ozonová díra a Černobyl. A nějak myslím, že se nám to nepohnulo. Praha je hrozně krásná, ale pořád se ukrajují zelené louky a chráněná území. Ten zisk je pořád prvotní,“ směje se znovu paní Valerie.

V lese nebyla 20 let

Ke Green Dealu se ale staví vlažně – Zelená dohoda podle ní přinese pozitivní změny, jen když se k ní přistoupí komplexně. Konkrétně se obává, že opatření výrazně dopadnou na chudší rodiny, mezi které počítá i tu svou. Protože je nemajetná, ze svého příjmu nedokáže všem dětem našetřit úspory do budoucna, a proto se bojí, že budou mít život v nové klimaticky ostražitější době komplikovanější.

„Budou to mít hrozně těžké kvůli ekonomice. Protože když nemáte od čeho se odpíchnout a vlastně jedete z práce do práce, platit, čekat na výplatu… Ono to bude asi hrozně dobré pro planetu, ale všechno zdraží,“ obává se paní Valerie a opakuje, že na udržitelnější životní styl nemá prostředky ani ona sama. Přesto, že by chtěla.

Říká, že se v její domácnosti hodně řeší třídění a odpady. Ty označuje dokonce za jednu z věcí, které ji štvou. Biopotraviny a kosmetiku si ale dovolit nemůže: „Udržitelné věci nebo biopotraviny jsou mnohem dražší. Tak jedem chemikálie a starou bramboru, prostě prostředky, které jsou dostupné pro chudší lidi.“

A nedostupné jsou pro paní Valerii i výlety do přírody. „No to je nedosažitelný. Jste mě trošku rozesmála, protože jsem v lese nebyla snad dvacet let. Protože jsem pořád tady zavřená a pořád pracuju, takovej robůtek, robot Wall-e,“ směje se znovu.