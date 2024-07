OBRAZEM: Vysoké teploty jsou nebezpečné i pro zvířata. Pražská zoo si objednala deset tun ledu

Led je rozmístěný napříč celým areálem v různých výbězích. K dispozici ho mají lední medvědi, zubři, sloni indičtí, nestoři kea, vydry severoamerické a takini indičtí. Pro zvířata to není jenom ochlazení, ale taky forma rozptýlení a zábavy.

Například papoušci nestoři kea zřejmě led opravdu ocenili. Dva ze čtyř seděli ve voliéře přímo na ledové hromádce, okukovali ho a hráli si s ním. Lední medvědi se také hned rozvalili v hromadě ledu. Například vydry si ho ale moc nevšímaly.

Celkem si zoo v Praze nechala přivézt deset tun ledu.

Na dvou místech je led také pro lidi, zejména pro děti. Konkrétně je v areálu dětské zoo a u sochy Radegasta, nedaleko výběhu vlků euroasijských.

Podle ředitele zoo Miroslava Bobka by led měl vydržet v nějaké formě až do středečního večera. Pražská zoo se tuto akci chystá opakovat pokaždé, když teploty půjdou do extrémních čísel, tedy kolem 30 stupňů Celsia.