Teplotní rekordy padly na téměř všech měřících stanicích. Na Litoměřicku bylo přes 35 stupňů

Teplotní rekordy ve středu padly téměř na všech meteorologických stanicích v Česku měřících přes 30 let. Nejtepleji - 35,4 stupně Celsia - bylo v Doksanech na Litoměřicku. Na své facebookové stránce to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Rekordní teplotu pro 4. září zaznamenalo 93 procent ze 170 stanic, kde se měří aspoň 30 let. Podle meteorologů navíc téměř čtvrtina z těchto stanic zaznamenala rekordní teplotu za celé září.

