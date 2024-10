Slovenská opozice prosazuje napadnutí smíru Babiše s ministerstvem vnitra. Předložila vlastní návrh zákona

Opoziční slovenská strana Svoboda a Solidarita (SaS) chce vlastním návrhem zákona dosáhnout možnosti napadnout u soudu smír, který s českým expremiérem Andrejem Babišem v kauze StB uzavřelo slovenské ministerstvo vnitra. Zákon zvaný lex Babiš by do budoucna rovněž zakázal uzavírat dohody o urovnání v podobných případech, jako je ten Babišův. Ve čtvrtek to řekla exministryně spravedlnosti a poslankyně SaS Mária Kolíková. Bratislava 18:53 24. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Babiš spolupráci s StB dlouhodobě popírá a na Slovensku se v této záležitosti dlouhá léta soudil | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kolíková kritizovala ministerstvo vnitra za to, že ve smíru uznalo, že Babiš byl v dokumentech někdejší československé tajné policie StB neoprávněně evidován jako její agent a že s StB vědomě nespolupracoval.

„Nelze uzavírat soudní smíry o tom, co je pravda a co jsou fakta. Chceme dát prostor, abychom takovýto soudní smír mohli napadnout. Dochází k tomu, že vláda zpochybňuje instituce. Tam, kde mají rozhodovat nezávislé a nestranné soudy, tak do toho vstupuje politika a zjevně politické zobchodování pravdy,“ řekla Kolíková.

Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok přistoupení na smír v soudním sporu s Babišem ohledně evidence v dokumentech StB dříve zdůvodnil výsledky právních analýz a rizikem finančních ztrát pro případ, že by Babiš uspěl se žalobou proti jeho ministerstvu.

Nynější šéf vládní strany Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD) Šutaj Eštok rovněž odmítl výtky opozice, že smír je vyjádřením vděku Babišovi za jeho podporu už bývalého šéfa Hlasu-SD Petera Pellegriniho v letošní přímé volbě hlavy slovenského státu, ve které Pellegrini uspěl.

Slovenský ústav paměti národa (ÚPN) po oznámení smíru mezi Babišem a resortem vnitra uvedl, že oprávněnost evidence politika jako tajného spolupracovníka dokazuje více spisů. Později ústav doplnil, že ministerstvu poskytl i příslušné dokumenty a že jeho další nabídku na konzultace úřad nevyužil.

Babiš spolupráci s StB dlouhodobě popírá a na Slovensku se v této záležitosti dlouhá léta soudil s Ústavem paměti národa, který spravuje svazky po StB. Slovenské soudy nakonec rozhodly, že Babiš měl žalovat slovenské ministerstvo vnitra. Žalobu na tento úřad Babiš podal loni.