Fiala to má jako lídr složité. Dnešek vyžaduje někoho, kdo ukřičí ostatní, říká spoluzakladatel ODS

Předseda vlády by měl vědět, kde ho bota tlačí. Jinak to může budit zdání, že stávající model vládnutí je jen jako, na způsob autopilota, což zcela jistě nevěstí nic dobrého, napsal v návaznosti na výsledky krajských a senátních voleb spoluzakladatel ODS Petr Havlík. Proč se nedaří ODS výrazněji oživit? „Strany negenerují nové osobnosti, které by konkurovaly těm stávajícím," zamýšlí se pro Český rozhlas Plus. Praha 20:00 24. října 2024

Sledování dnešní ODS je pro Havlíka spíše neutrální záležitostí, i když přiznává, že nevidí velké důvody k radosti. „Ten pohled je spíš smutnější. Doba je jiná,“ říká v pořadu Osobnost Plus.

„My jsme tehdy na počátku obsadili volný prostor, který se přímo nabízel. To dneska není. Ta polarizace je mnohem větší. Motivů a důvodu, proč se všechno odehrává tak, jak se odehrává, je spousta,“ srovnává.

Podle Havlíka se politika obecně proměnila jako disciplína a zapomnělo se na její základy. „Naše politické strany, ODS nevyjímaje, jsou všechny málo početné. Takže negenerují nové osobnosti,“ naznačuje, kde je problém.

Znamená to totiž, že stranám chybí osobnosti, které by konkurovaly stávajícímu vedení a přirozeným vývojem by se postupně dostávaly nahoru ve stranické hierarchii. Strany spíše připomínají uzavřené sekty nebo zájmové skupiny.

„Myslím, že ODS trochu opustila to základní: definovat si, koho vlastně reprezentuji, čí zájmy hájím. Je úplně legitimní, když jiná strana má jiné zájmy a jiný elektorát voličů,“ přibližuje Havlík. „Nemůžu se ale tvářit, že jsem strana pro všechny – a zároveň pro nikoho.“

Autentický lídr?

Havlík uznává, že premiér a předseda ODS Petr Fiala to má v dnešní době složité. Zároveň ale vidí jako problematické to, že Fialovi schází stranická průprava.

„Petr Fiala byl vytáhnut jako žolík do vlády Petra Nečase (ODS) jako ministr školství. Tam se začal seznamovat s disciplínou politika. Nemá za sebou stranickou průpravu, neodpracoval si ty začátky. Já mu to nevyčítám, ale prostě to je fakt. A ten dnešní stav je takový, že role spasitele už byla naplněná a nebyla ničím jiným nahrazena,“ zamýšlí se Havlík.

Lídr podle něj totiž musí působit autenticky. „O lídrovi se nepřemýšlí, ten buď je, anebo není,“ věří.

Společnost si navíc zvykla na to, že lídr musí mít velké charisma. „Jsou to takoví hřmotní hulváti, kteří ukřičí ty ostatní,“ míní Havlík a porovnává:

„Petr Fiala proti tomu nasadil tu svoji profesorskou klidnou sílu. Jenomže nemůžete vstoupit do ringu proti soupeři, který má boxerky, a vy máte holé ruce. To nemáte šanci,“ říká.

Řešením by podle něj bylo najít si pobočníka, který tuto roli bude hrát. „Petr Fiala na mne dělá dojem, že pokud se něčeho bojí, tak možná sám sebe,“ naznačuje a upozorňuje, že v ODS nestojí fronta zájemců o post předsedy strany.

„Petr Fiala má podle mě pocit, že jeho poslání ještě nebylo naplněno a že musí ještě jednou přetlačit v ringu Andreje Babiše,“ doplňuje další důvod, proč je Fiala stále v čele občanských demokratů.

Jenže podle Havlíka má lídr nejsilnější strany Andrej Babiš (ANO) nyní navrch: „I kdyby Babiš nedělal nic a jenom to pozoroval a sem tam komentoval, tak mu všechno prostě projde,“ uzavírá.

Měl by, v případě neúspěchu ODS ve sněmovních volbách, zůstat Petr Fiala v čele strany? A blíží se doba, kdy budou rozhodovat politici o vině a nevině? Poslechněte si celý pořad, audio je v úvodu článku.