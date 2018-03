19. 10. 2016 | ČTK, Český rozhlas |Zprávy z domova

Zpřísnění zákona o střetu zájmů, které má omezit podnikání členů vlády, má podle Senátu nabýt účinnosti až od září příštího roku, nikoliv od ledna. Přísnější pravidla by i tak měla začít platit ještě před volbami do Sněmovny. Horní komora to ve středu schválila výraznou většinou 61 z 69 přítomných senátorů. S úpravou souhlasil za předkladatele i ministr Jiří Dienstbier (ČSSD). Novelu nyní znovu musí posoudit Sněmovna.