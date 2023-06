ČSSD se mění na SOCDEM. Delegáti schválili i nové logo v mírně upravené stranické cihlové barvě

Česká strana sociálně demokratická - tedy ČSSD - si bude říkat jen Sociální demokracie. Zkráceně SOCDEM.. Bude mít taky nové logo a mírně upravenou stranickou barvu - cihlovou. Změny schválili delegáti na sjezdu v Plzni. ČSSD se chce vrátit na politickou scénu a hledá cestay, jak oslovit voliče. Plzeň 16:18 10. 6. 2023 (Aktualizováno: 16:49 10. 6. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sjezd ČSSD v Plzni | Zdroj: ČTK

Nové minimalistické logo připomíná obdélník, který se dole zužuje do ostrého úhlu z levé straně. Zkratka SOCDEM je ve dvou řádcích bílý písmen na cihlovém podkladu.

Podle autorů z marketingové společnosti, která tento rebranding připravila, má připomínat okvětní plátek růže, tedy symbol, který ČSSD dlouhé roky v různých obměnách používala.

Změny odsouhlasila za bouřlivého potlesku většina delegátů, kteří kvůli tomu museli měnit stanovy. Nakonec ale většina z nich tyto změny podpořila.

Reakce ale byly ještě před hlasováním rozporuplné. Vedla se živá diskuse skoro hodinu. Někteří členové namítali třeba to, že je název příliš krátký anebo že je nefér vůči voličům, kteří volili stávající značku, tedy ČSSD.

‚Má být pro všechny‘

Letitý straník Zdeněk Škromach o novém logu řekl, že mu připomíná časy, kdy objížděli v 90. letech republiku s autobusem Zemák. Namítal také, že by o tak rapidní změně měli hlasovat všichni členové strany a nejen delegáti. Tato námitka ale nakonec neprošla.

Nicméně v diskusi převažovaly pozitivní reakce. Jeden z delegátů třeba ocenil, že název už nebude obsahovat slovo strana, protože příliš evokovalo to, že by sociální demokracie stála na nějaké straně. A to tak podle něj být nemá. Má být pro všechny. Ze známých jmen novou identitu, podpořil například Jiří Dienstbier.

Pro změnu názvu byly nutné hlasy nejméně dvou třetin, tedy aspoň 119 delegátů sjezdu. Návrh podpořilo 152 delegátů, tři byli proti a 14 se hlasování zdrželo.

Předseda sociální demokracie Michal Šmarda při představování změn uvedl, že jednou z definic šílenství je opakovat stejné chyby se stejnými lidmi a zároveň očekávat jiný výsledek. „Už takoví být nechceme. Nechceme opakovat staré chyby, chceme jít dopředu,“ zdůraznil.