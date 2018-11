Dienstbier: Prezident nebere ohledy na politickou kulturu, když dopředu říká, že pověří Babiše

Sociální demokraté se nezúčastní pátečního hlasování o nedůvěře vládě, pro jejíž vyslovení by opozice potřebovala 101 hlasů. Hnutí ANO a komunisté už ale oznámili, že pro pád vlády hlasovat nebudou. „Ani oblečená, ani nahá,“ hodnotí rozhodnutí své strany senátor Jiří Dienstbier (ČSSD). Pro a proti Praha 21:23 22. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Druhá vláda Andreje Babiše žádá Poslaneckou sněmovnu o důvěru | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

„Mám dlouhodobě názor, že sociální demokracie neměla vstupovat do vlády s trestně stíhaným premiérem a teď nás to všechny dohání,“ říká Dienstbier v pořadu Pro a proti.

Vstupem do vlády na sebe ČSSD vzala odpovědnost za to, že premiérem zůstává trestně stíhaná osoba, a výměnou za to získala možnost ovlivňovat vládní politiku, například zrušení karenční doby nebo zvyšování minimální mzdy.

„Nemělo by se argumentovat tím, že se tady brání vládě, která by se opírala o hlasy SPD Tomia Okamury. To by byla odpovědnost Andreje Babiše, že chce tak moc zůstat ve funkci, že je schopen vládu opřít i o hlasy komunistů a extrémní pravice,“ zdůrazňuje Dienstbier.

Voliči rozhodli

Naopak ústavní právník a řadový člen ČSSD Zdeněk Koudelka připomíná, že k paradoxní situaci, kdy se koaliční strana nezúčastní hlasování o vládě, už v minulosti došlo například v Německu, kdy pro svou vládu nehlasovali sociální demokraté kancléře Gerharda Schrödera.

Nepřebírá ale ČSSD svou účastí ve vládě i odpovědnost za kauzy Andreje Babiše? „Určitě je tam vládní spoluodpovědnost. Trestní stíhání samo o sobě ale pro mě není určující v tom, zda někdo může vykonávat státní funkci. Koneckonců trestní stíhání se někdy využívá k likvidaci politických soupeřů,“ tvrdí Koudelka s odkazem na stíhání katalánských politiků ve Španělsku nebo odsouzení bývalé předsedkyně Energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové.

Koudelka zároveň podotýká, že Babiš zvítězil ve sněmovních volbách, i když voliči věděli o jeho trestním stíhání. A podobně také prezident Miloš Zeman už před volbami avizoval, že je připraven jmenovat Babiše premiérem.

Pohrdá prezident parlamentem?

Prezident také před pátečním hlasováním o nedůvěře vládě oznámil, že i kdyby vláda padla, sestavením nového kabinetu by opět pověřil Andreje Babiše. Opozice to považuje za pohrdání parlamentem.

„Není to pohrdání. Naopak oceňuji, že prezident svůj názor na řešení případné situace – která stejně nenastane – vyslovil dopředu. Všichni političtí aktéři tak ví, jak by se prezident zachoval,“ soudí Koudelka.

V případě, že by prezident ponechal ve funkci vládu bez důvěry, může Sněmovna ústavní většinou rozhodnout o svém rozpuštění a vyvolat předčasné volby.

Podle Dienstbiera ale má prezident povinnost činit kroky k tomu, aby zde vznikla nová vláda s důvěrou, a to bez zbytečného odkladu, jinak by hrubě porušil ústavu. Prezident by také měl premiérem jmenovat někoho, kdo je potenciálně schopen důvěru parlamentu získat.

„Je chyba, že prezident nebere ohledy na pěstování politické kultury, když dopředu říká, že automaticky pověří někoho tak problematického,“ dodává Dienstbier, že jeho výhrady jsou podle něj primárně politické, nikoli ústavní.