23. 3. 2015 |Martin Dorazín |Historie

Sté narozeniny by oslavil asi nejhrdinnější odstřelovač druhé světové války, Rus Vasilij Grigorjevič Zajcev. Zúčastnil se bojů u Stalingradu, v Donbasu nebo na Dněpru, vydobyl si respekt nepřátel a získal titul Hrdiny Sovětského svazu. S puškou se seznámil už v dětství při lovu v rodné Orenburgské gubernii. První zbraň dostal jako dárek, když mu bylo 12 let. Po nacistickém útoku na Sovětský svaz se přihlásil do armády jako odstřelovač.