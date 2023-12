Průzkum: Češi se v roce 2024 nejvíc obávají inflace a terorismu. Myslí si ale, že se jim bude dařit lépe

Většina Čechů očeká, že rok 2024 bude lepší než ten právě končící. Řeklo to 53 procent respondentů bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál v polovině prosince. Za největší hrozbu mají lidé inflaci, většina si ale myslí, že z ekonomického hlediska na tom budou lépe než letos. Praha 7:00 31. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Výrazný nárůst obav jsme zaznamenali v souvislosti s útoky islámských teroristů v Evropě. Oproti minulému roku se jich nyní bojí výrazně větší množství lidí, a to téměř polovina uvádí, že jde o velmi závažnou hrozbu,“ komentuje výsledky průzkumu analytik Medianu Ivan Cuker a dodává:

„Můžeme si to vysvětlit tak, že lidé vnímají teroristické činy, které se na podzim staly v Izraeli, a obávají se, že by se mohly přenést i do Evropy.“

Mezi dalšími hrozbami lidé uváděli i eskalaci konfliktu na Ukrajině. Že se vystupňuje válka na Ukrajině, se obávají hlavně obyvatelé Prahy a voliči vládních Pirátů a hnutí STAN.

Znehodnocování peněz označila více než polovina respondentů jako velmi závažnou hrozbu. Jsou mezi nimi hlavně starší lidé, středoškolsky vzdělaní bez maturity a voliči opozičního hnutí ANO.

Přesto si lehce přes polovinu Čechů myslí, že ekonomická situace bude v příštím roce lepší než v tom právě končícím.

„Velká část naší populace včetně například podnikatelů se domnívá, že příští rok bude přece jen o něco lepší v tom smyslu, že už to nejhorší máme za sebou, že se inflační situace postupně zlepšuje, postupně se možná začne řešit situace na pracovním trhu v souvislosti s nedostatkem pracovních sil,“ vysvětluje analytik Cuker.

Jenže před pěti lety vyhlíželo nový rok s optimismem víc bezmála 80 procent lidí. Jak obavám úplně nepodléhat, radí psychoterapeut Jan Kulhánek.

„Doplňovat si zneklidňující zprávy cíleně i věcmi, které nám naopak přinášejí klid nebo radost do života, ať jsou to společné zážitky, nebo čtení knížky, prostě odpočívat od zneklidňujících informací,“ doporučuje.

Bleskový průzkum agentury Median pro Radiožurnál se uskutečnil ve dnech 11. a 12. prosince 2023 a zúčastnilo se ho 1009 lidí starších 18 let.