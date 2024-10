Pokud se Ukrajina nedostane do NATO, bude chtít od Aliance garantovat ochranu území, míní Kopečný

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zahajuje týden diplomatických jednání, která mohou výrazně ovlivnit další průběh války. Západní politici by se nyní měli dozvědět detaily takzvaného plánu vítězství. „Je to soubor čtyř pěti základních témat. Jsou zaměřena především na zbraně, jejich volnější používání, jednání s Kurskou oblastí a garance udržení hranic,“ říká pro Český rozhlas Plus vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný. Interview Plus Praha 0:10 15. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Plán vítězství podle Zelenského obsahuje realistické kroky k ukončení války v příštím roce. Ačkoliv jeho přesné znění zatím neodtajnil, Tomáš Kopečný potvrzuje body, které už před časem zveřejnila americká a britská média.

„Zelenského body jsou zaměřeny především na více zbraní, jejich volnější používání, spolupráce při jednání s Kurskou oblastí jakožto kartou, se kterou se bude hrát, a garance udržení hranic,“ popisuje zmocněnec v pořadu Interview Plus.

Pod spojením „realistické kroky“ si podle něj lze představit územní ústupky. „Ukrajinci dokážou lépe reflektovat skutečné možnosti, které má ukrajinská armáda z hlediska dobytí celého území v mezinárodně uznávaných hranicích,“ podotýká.

Není ale jisté, která území Rusku Kyjev podstoupí. Podle zmocněnce to bude výsledek jak vyjednávání, tak případných nových pokroků ukrajinské armády.

Garance od NATO

Ukrajina v Zelenského plánu zdůrazňuje potřebu garancí od Západu. Ty se především váží na působení Severoatlantické aliance. Plán počítá i s tím, že by se Ukrajina, ačkoliv by si to Kyjev přál, nestala součástí Aliance.

„Ambice je, že NATO by bylo ochotné bránit Ukrajinu de facto v souladu s článkem pět,“ vysvětluje Kopečný okamžik, kdy by spojenecké země Ukrajině musely pomoci, jakmile by se znovu ocitla pod ruským útokem.

Ukrajina proto podle zmocněnce klade západním zemím otázky: „Pokud bychom se dohodli a zastavili palbu na frontové linii tak, jak je teď – co by byla naše naděje, aby na nás Rusové znovu nezaútočili? Co byste udělali, pokud by se o tři týdny později rozjely tanky?“

Jak pokračuje takzvaná českou muniční iniciativu? A jaký je stav ukrajinské ekonomiky? Poslechněte si celý rozhovor nahoře v audiozáznamu.