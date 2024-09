Evropa má dorovnat, co USA daly Kyjevu, míní Trump. Díky naší podpoře je teď svobodný, říká Harrisová

Demokratická kandidátka Kamala Harrisová a republikánský kandidát Donald Trump mluvili v předvolební debatě i o válce na Ukrajině. „Platíme Ukrajině více než 250 miliardy dolarů, protože vy a Biden nemáte odvahu vyvinout nátlak na Evropu tak, jako jsem já vyvinul nátlak na NATO,“ řekl Trump Harrisové. Filadelfie 4:41 11. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump během předvolební debaty | Foto: Brian Snyder | Zdroj: Reuters

„Chci, aby válka přestala. Miliony lidí umírají... Platíme Ukrajině více než 250 miliardy dolarů, protože vy a Biden nemáte odvahu vyvinout nátlak na Evropu tak, jako jsem já vyvinul nátlak na NATO... Evropa by měla být donucena zaplatit (Ukrajině) tolik, co my,“ řekl Trump Harrisové.

Navazoval přitom na svá dřívější vyjádření, kdy řekl, že přestane podporovat členy NATO, pokud neinvestují víc do své obrany.

„Chci, aby válka skončila. Znám Zelenského i Putina velmi dobře, mám s nimi dobrý vztah a respektují mě. Zavolal bych jednomu, druhému a vyjednal bych, aby se setkali u jednoho stolu,“ dodal s tím, že kdyby byl prezidentem, válka by do dne skončila.

„Válka by podle Trumpa skončila do 24 hodin, protože by se vzdal,“ reagovala Harrisová. „Kdyby byl Trump prezidentem, Putin by teď seděl v Kyjevě a dělal by si zálusk na zbytek Evropy,“ dodala.

„Díky naší podpoře, díky protivzdušné obraně, díky střelivu, dělostřelectvu Javelinům a tankům, které jsme (Ukrajině) poskytli, je Ukrajina svobodnou zemí,“ připomněla Harrisová pomoc, kterou Spojené státy americké pod Bidenovou administrativou Kyjevu poskytly.

Harrisová a Trump se v úterý (ve středu středoevropského letního času) poprvé utkali v předvolební debatě. Zároveň jde o jedinou zatím potvrzenou debatu před listopadovými americkými prezidentkými volbami, které se oba kandidáti na prezidenta Spojených států zúčastní.