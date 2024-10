ONLINE: ‚Významná návštěva.‘ Zelenskyj pochválil, že první cesta nového šéfa NATO vedla na Ukrajinu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vysoce kladně hodnotí příjezd nového generálního tajemníka NATO Marka Rutteho do Kyjeva. Jednal s ním o zbrojní pomoci Ukrajině a perspektivě jejího členství v Severoatlantické alianci. Sledujeme online Kyjev 6:40 4. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový generální tajemník NATO Mark Rutte a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj | Foto: Valentyn Ogirenko | Zdroj: Reuters

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve videoposelství ve čtvrtek večer připomněl, že první cesta nového šéfa NATO Marka Rutteho vedla právě na Ukrajinu, a označil ji za významnou návštěvu.

Hlavní je, aby Aliance tuto prioritu reálně naplnila rozhodnutími, dodal ukrajinský prezident. Před zimou podle něj potřebuje Ukrajina především prostředky protivzdušné obrany. Dodal, že jen integrace Ukrajiny do NATO může potlačit ruské pokušení porušovat evropský životní řád.

Rutte přijel do Kyjeva ve čtvrtek, dva dny po svém nástupu do čela NATO, aby Ukrajinu znovu ubezpečil o podpoře Západu. Rutte je jedním z nejaktivnějších podporovatelů Ukrajiny v Evropě od začátku ruské invaze do země v roce 2022, stál například v čele úsilí vybavit Kyjev stíhacími letouny F-16, podotkla agentura AFP.

Svého předchůdce Jense Stoltenberga nahradil ve vedení Severoatlantické aliance v úterý. Na své první tiskové konferenci prohlásil, že náklady na podporu Ukrajiny jsou mnohem nižší, než by byly náklady v případě vítězství ruského prezidenta Vladimira Putina. Podpora Ukrajiny musí podle něj pokračovat, je to důležité i pro bezpečí celé Evropy.

V Kyjevě pak podle ukrajinských médií označil cestu Ukrajiny do NATO za nezvratnou. „Ukrajina je blíž k NATO, než kdykoliv dříve, a bude v této cestě pokračovat, dokud se nestane členem naší Aliance,“ řekl. „Rusko v této věci nemá žádné hlasovací právo, ani právo veta,“ dodal.

List Ukrajinska pravda připomněl, že na své první tiskové konferenci v roli generálního tajemníka NATO se ale Rutte vyhnul předpovědi, kdy by Ukrajina mohla dostat pozvánku ke vstupu do Aliance.