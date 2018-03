4. 7. 2016 | ČTK, ČRo, Pavla Lioliasová, msk |Zprávy z domova

Do Česka vrátí pouze 20 iráckých křesťanů, původně jich do Německa uprchlo 25. Ministerstvu vnitra ČR to sdělil Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky. Do Česka se musí Iráčané vrátit do 23. prosince, policie je umístí do detenčního zařízení. U zbylých pěti osob podle vnitra německé úřady prověřují žádost o sloučení rodiny, v Německu mají údajně příbuzné.