Česko pomáhá Ukrajincům v návratu do vlasti, uhradí jim jízdenky či cestu sanitkou

Vrátit se zpátky za rodinou, příbuznými nebo prostě chtějí jen domů – důvody návratu Ukrajinců do vlasti se liší. Česko se jim snaží v cestě zpět na Ukrajinu pomoci. Vláda v květnu schválila nový projekt takzvaných dobrovolných návratů. Lidem, kteří se budou chtít na Ukrajinu vrátit z rodinných nebo zdravotních důvodů, uhradí jízdenku či cestu sanitkou. Program budou zájemci moci využít jen jednou a vyjde na 5,5 milionu korun. Praha 18:19 2. června 2024

Bez váhání odpovídá, že na Česku má nejradši lidi. Padesátiletá Olena dodnes vzpomíná na dobrovolnici, která jí jako první v Česku pomohla. „Doteď jsme spolu v kontaktu,“ upozorňuje.

Olena žije v Česku už dva roky. A na Ukrajinu se zatím vrátit nechce. Nemá totiž kam. Její dům v Charkově Rusko při své invazi zničilo. „Zničili úplně vše,“ podotýká. Lidem, kteří se do vlasti vrátit chtějí, ale padesátiletá žena rozumí. Samotné jí chybí nejvíc její známí a kamarádi.



Stát teď přišel s tím, že zájemcům zaplatí jízdenky na autobus zpět do vlasti. Přihlásit se o ně může 400 lidí. Dalším třem desítkám Ukrajinců Česko uhradí převoz sanitkou.

Podle Vasilie Balohové z Organizace pro pomoc uprchlíkům by o to zájem být mohl. „Možná někteří lidé, kteří mají rodiny v západní části Ukrajiny, o ten návrat zájem mít mohou. My ale s kolegyní chodíme do domovů důchodců a tam jsou lidé z Charkova, kterým je třeba 80 let. Kam by tito lidé jedli? Nikoho už nemají,“ vysvětluje Balohová s tím, že zatím sama neví o žádných klientech, kteří by se do programu přihlásili.

Hlásí se jednotlivci

Podobně jsou na tom i další oslovené neziskové organizace, třeba Člověk v tísni. Ministerstvo vnitra ale o zájemcích ví.

„V rostoucí míře už registrujeme případy, kdy cizinci s udělenou dočasnou ochrannou žádají o její ukončení a pomoc s návratem. Často se jedná o osoby se závažným zdravotním postižením případně onemocněním, které vyžaduje trvalou či zvýšenou lékařskou péči. Požadavky na asistovaný dobrovolný návrat pak přicházejí i od osob, které k návratu vedou jiné závažné osobní důvody,“ vysvětluje mluvčí resortu Ondřej Krátoška.



Zatím se podle dat resortu do programu přihlásili jen jednotlivci. Vláda dobrovolné návraty schválila v polovině května. „Chci ale zdůraznit, že se opravdu jedná o asistovaný návrat pro osoby, které o něj projeví zájem. Nejde tedy v žádném případě o návrat nucený,“ zdůraznil po schválení programu ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).



Pilotní projekt dobrovolných návratů potrvá do listopadu. Státní kasu vyjde na pět a půl milionu korun. Program budou moct lidé z Ukrajiny využít jen jednou.