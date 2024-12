Kriminolog: Rusové zatýkají podle seznamů svobodomyslné Ukrajince. I proto je příměří nemyslitelné

Ruským jednotkám se v posledních týdnech daří získávat území na východě Ukrajiny. Obranné linie jsou pod obrovským tlakem a obavy vyvolává i chování ruských vojáků na okupovaných územích. „Provádí všechno, co známe z okupace sovětské. Jsou to represe na civilním obyvatelstvu, okupační správa šla po zcela konkrétních lidech podle seznamů,“ upozorňuje pro Český rozhlas Plus kriminolog a spoluzakladatel spolku Team4Ukraine Petr Pojman. Interview Plus Praha/Kyjev 19:09 7. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Na seznamech jsou lidé, kteří by mohli představovat problém pro okupační správu,“ vysvětluje. „V obecné rovině jsou to všichni aktivní, svobodně smýšlející obyvatelé. Prakticky jde třeba o šéfy různých nevládních organizací, novináře – lidi, kteří mají vliv ve veřejném sektoru.“

Na těchto seznamech se objevila i jména Pojmanových ukrajinských kolegů, proto i oni čelili cíleným útokům. Soupisy nepřátel jsou sestavovány v Rusku a šíří se na internetu nebo po kanálech sociální sítě Telegram. K represi ale částečně přispívají i ukrajinští udavači.

„Jeden svědek nám popisoval, že byl zatčen za pomoci místního kolaboranta,“ popisuje Pojman. „Ten člověk možná na seznamech původně nebyl, ale nějaký místní kolaborant v podstatě doprovodil příslušníka FSB na jeho adresu.“

Zmíněné seznamy jsou podle Pojmana důkazem, že ruská operace byla připravována pečlivě a dlouhodobě s cílem zničit jakoukoliv ukrajinskou svébytnost. Proto se Kreml nespokojí s příměřím, které mu přiřkne část ukrajinského území. A proto Ukrajinci vědí, že kapitulace by jim přinesla mnohem větší ztráty než boj.

„Kapitulace pro většinu společnosti znamená konec života, jak ho znají. Někteří budou zavražděni, tak jak se to stalo na všech okupovaných územích,“ domnívá se zakladatel Team4Ukraine.

„A to ještě zdaleka nevíme, co se děje na územích, která jsou okupovaná už tři roky, třeba Mariupol. Bojím se, že to překoná všechna naše očekávání.“

Exhumace masových hrobů

Doklady o ruských zločinech zatím existují hlavně z Charkova a Izjumu. Team4Ukraine je sbírá hlavně z výpovědí svědků.

„Jsou to lidé, kteří okupaci zažili. V Izjumu nebyl ani přístup k internetu, takže ti lidé nebyli ovlivněni žádnými vnějšími vlivy a skutečně popisovali, co sami viděli,“ konstatuje. Na základě jejich informací pak bylo možné najít masové hroby, v nichž bylo uloženo 449 těl.

„Účastnili jsme se exhumací a pitvy. Ohledání těl také přineslo spoustu důkazů o represích, které tam probíhaly,“ přibližuje Pojman. „Ten obrázek je naprosto katastrofální a musím říct, že Izjum předčil všechna naše nejhorší očekávání.“

Brutalita okupační správy je posílena integrací zločineckých organizací do ruské armády.

„Tam, kde jsou zločinci veliteli jednotek, dochází častěji k represím, páchání válečných zločinů, mučení civilního obyvatelstva. Tam, kde jsou běžní odvedenci, není situace zas tak strašná,“ srovnává.

„V Izjumu byla situace naprosto katastrofální. V nedalekém městečku Borovja se okupace dala přežít. Dokonce se tam prý někteří ruští vojáci omlouvali místním, že nemohou za to, že mají debilní vládu,“ doplňuje.

Rusové nepočítají ztráty

Současný ruský postup je dán hlavně početní převahou a ochotou obětovat velké množství vojáků, je přesvědčený Pojman.

„Do útoku z ruské strany jsou buď na motocyklech, nebo i po svých puštěni ruští vojáci prakticky beze zbraní. Tím se odhalí palební pozice Ukrajinců. A až v další fázi nastupují zkušenější ruské jednotky,“ popisuje. „To způsobuje velké ztráty na životech na ruské straně – mluví se o jednom až dvou tisících lidí denně.“

Pro ruský režim je ale válka na Ukrajině symbolem moci a vlastní velikosti. Pokud by pro něj dopadla úspěšně, předpokládá Pojman, že se agrese rozšíří i do dalších sousedních zemí.

Naopak pokud by vyhrála Ukrajina, je vyšší pravděpodobnost, že lidé zodpovědní za válečné zločiny a represi civilních obyvatel ponesou za své rozkazy zodpovědnost.

„Je nerealistické předpokládat, že budou potrestáni všichni váleční zločinci. Jde o to, zaměřit se na významné velitele. A mimochodem, část z nich už sedí v ukrajinských vězeních,“ uzavírá Petr Pojman.

Jak to, že ruské společnosti nevadí obrovské ztráty na životech svých vojáků? Je velké riziko, že do ruských rukou brzy padne další ukrajinské město? A pro koho shromažďuje Team4Ukraine důkazy o válečných zločinech? Poslechněte si celé Interview Plus, audio je v úvodu článku.