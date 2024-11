Chybějící úsek dálnice D1 mezi Přerovem a Říkovicemi by mohl být hotový dřív, než silničáři předpokládali

Dělníci pracují současně na celé desetikilometrové trase dálnice. Staví na ní celkem 13 mostů. Ten nejdelší u přerovské místní části Předmostí už překlenul řeku Bečvu a teď ho po částech betonují.

„Děláme to těmi vozíky. Děláme to v taktu od čtyř až do sedmi dnů podle toho, jak se daří, jak se ten vozík posune, zaváže se výztuž, zabetonuje se, a zase se ten vozík posune dál. Dělá se to šachovnicově, takže tady vidíme už ucelený úsek zhruba třech polí, takže tady v této části máme prakticky hotovou pravou mostovku a na levé se pracuje,“ ukazuje vedoucí stavby Petr Černík.

Deštivé počasí v létě zemním pracem nepřálo, skluz ale stavebníci už dohnali a nezastavily je ani povodně v září. Materiálu i lidí je dostatek, a zkrácení stavby o tři měsíce by tak neměl být podle Černíka problém.

„Je to reálné. Samozřejmě mělo by to za následek to, že by se tady ty kapacity musely posílit, což s sebou nese určité náklady, ale myslím si, že by to mělo jít,“ uvádí Černík.

Finální termín by měl být jasný na přelomu roku

Ředitelství silnic a dálnic o zkrácení výstavby dálnice se zhotovitelem intenzivně jedná. Definitivně jasno by v tom podle generálního ředitele Radka Mátla mělo být do konce roku.

„V tuto chvíli jsou ta jednání spíš o tom, jaká výše potenciální odměny by zhotoviteli za to zkrácení doby příslušela. Teď pracujeme na výpočtu ekonomické efektivnosti zkrácení, které budeme mít ke konci listopadu zpracováno. Na základě toho budeme snad schopni doladit finální dohodu se zhotovitelem a někdy na přelomu roku případně podepsat příslušný dodatek, který by deklaroval finální termín,“ vysvětluje Mátl.

Každý den zkrácení výstavby je pro region důležitý, je přesvědčený Tomáš Navrátil náměstek přerovského primátora z hnutí ANO. „Na dostavbu dálnice čekáme už desítky let. Pokud tedy investovat spolu se zhotovitelem našli cestu, jak stavbu urychlit, určitě toto řešení vítáme. Samozřejmě to ale nesmí být na úkor kvality stavby,“ říká Navrátil.

Stavba desetikilometrového úseku dálnice začala loni v lednu, stát za ni zaplatí bezmála sedm miliard korun.