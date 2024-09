Litovel je z 80 procent pod vodou, v části města nejde elektřina. ‚Jsme odříznutí od světa,‘ říká starosta

Město Litovel na Olomoucku je kvůli záplavám úplně uzavřené, včetně škol a zdravotnických zařízení. Podle starosty Viktora Kohouta voda již město zaplavila zhruba z 80 procent, v části města nejde elektřina, komplikace nastávají i s informováním veřejnosti. Voda podle něj bude kulminovat až odpoledne. Náš slogan Město, které objímá voda, se v praxi nyní činí, řekl v pondělí starosta. Litovel 10:42 16. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotografie z města Litovel (16. září 2024) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Kromě centra máme vodu ve velké části města, kromě sídliště Karla Sedláka, to se ještě drží. Asi tak 80 procent města je pod vodou. Jsme odříznutí od světa, momentálně se sem nikdo nedostane a ani ven, pouze hasiči, protože někde přesahuje už voda metr. To, že se to rozlije, jsme tušili a informovali jsme lidi dopředu. Kdo se chtěl evakuovat, tak to udělal, občas někdo volá, takže na tom pracujeme,“ uvedl starosta.

Povodně v Česku si vyžádaly první oběť, oznámil policejní prezident. Dalších 7 lidí je pohřešovaných Číst článek

Výhodou podle něj je, že voda pomalu přijde a také odejde, obyvatelé tak nezažijí dravou situaci jako například lidé v Jeseníkách.

Město však řeší další řadu komplikací. „Teď jsme bez proudu, máme velké problémy i s hlášením rozhlasu jako komunikačního zdroje. Vypadávají také operátoři, to znamená sítě, problémů je celá řada. Momentálně je město vypnuté, prakticky nefunguje doprava. Pevně věřím, že lidé dbali našich pokynů a předzásobili se, protože opravdu dneska nikde nenakoupí,“ doplnil starosta.

V Litovli byl podle něj evakuován domov seniorů, nabídky města využily dvě desítky lidí, řada obyvatel si pomohla svépomocí. Voda v Moravě bude podle něj kulminovat až v odpoledních hodinách. „Máme k dispozici tedy hasiče, hlásit budeme případně tlampačem, uvidíme,“ dodal Kohout.

Situace ve městě je podle starosty horší než při povodních v roce 2006. Radnice požádala obyvatele, aby zbytečně nevycházeli. V případě ohrožení mohou lidé ve městě volat na číslo 607 076 398.

Do desetitisícové Litovle dorazila očekávaná záplavová vlna v neděli večer. Radnice v neděli kvůli riziku záplav vyzvala obyvatele z ohrožených oblastí k evakuaci, evakuační centrum funguje například v místní sokolovně. V Olomouckém kraji jsou kvůli vydatným dešťům na povodňovém stupni asi dvě desítky toků, z toho většina nejvyšším, třetím stupni.