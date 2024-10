Tlampače, letáky a sociální sítě. Čeští vojáci se spojenci z osmi zemí trénovali informační válčení

Marketingová kancelář, která se občas dostane pod palbu a sídlí v lese - tak popisuje v nadsázce 91. skupinu informačního boje její velitel plukovník Ivo Zelinka. Čeští vojáci společně s Američany nebo Němci strávili uplynulé skoro dva týdny ve vojenském prostoru Libavá na cvičení Powerful Word 2024. Během něj trénovali, jak informační a psychologické operace vytvářet a jak se jim naopak bránit. Třeba pomocí tlampačů, letáků nebo sociálních sítí. Libavá 11:41 12. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojáci měli na cvičení také simulované klasická i sociální média. Jeden tým třeba natáčel televizní reportáže | Foto: Facebook 91. skupiny informačního boje Armády České republiky

Fiktivní velmoc, kterou vojáci pojmenovali Matador, zaútočila na Polsko a postupuje dál do Evropy. To byl scénář, podle kterého „hráli“ čeští vojáci s kolegy z dalších osmi zemí na cvičení Powerful Word 2024. V takovém případě by se přes Česko na východní okraj Aliance přesouvali Američané a další spojenci. Na frontu by se chystala taky česká armáda, všechno by to komplikovaly nepřátelské hybridní útoky, jako jsou propaganda nebo sabotáže.

„Nepřítel by si určitě neseděl na rukách a dělal všechno pro to, aby ten proces byl co nejpomalejší, aby reakce obyvatelstva na tento proces byla negativní a aby to zvyklalo vůli, ať už politické reprezentace nebo obyvatelstva vůbec,“ říká velitel olomoucké 91. skupiny informačního boje plukovník Ivo Zelinka.

„Nepřítel by zde nevyhnutelně nasadil část svých speciálních sil, využil by nějaké nepravidelné síly, možná také národnostní menšiny,“ dodává.

Velitel chrudimských výsadkářů podplukovník Ivo Zelinka | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

Psychologické a informační operace jsou součástí každého konfliktu. Dá se k nim využít všechno, co zasáhne mysl nepřítele, třeba letáky, vlastní rozhlasové vysílání nebo příspěvky na sociálních sítích. Při nalákání nepřátelských ozbrojenců do pasti si můžou vojáci pomoct také reproduktory.

Díky audionáhrávce můžou vytvoří iluzi, že se k nim blíží tanky nebo bojová vozidla pěchoty, a zmatou tak protivníka, komentuje během ukázky pro novináře Zelinka:

„Teď už zpovzdálí můžeme slyšet slabé zvuky obrněné techniky, podle zvuku je to BVP-2, ale v reálu tam žádné bojové vozidlo pěchoty nejede.“ Jednotka tak může na nepřítele zaútočit z jiného směru, než kde by je očekával.

Na cvičení byli také příslušníci aktivních záloh. „Na tomto cvičení jsem byla součástí simulovaných médií. Konkrétně jsem měla roli takové vtíravé paní televizní redaktorky, měla jsem svůj štáb a objížděli jsme jednotlivé incidenty, ze kterých jsme natáčeli televizní reportáže, které potom v rámci našich simulovaných sociálních sítí byly během dne pouštěny, takže dávali jakýsi mediální obraz o tom, co se tady v rámci naší rozehry děje“ vysvětluje Petra Horáková, která je v civilním životě podnikatelkou.

Vojáci se tak učí, jak komunikovat s médií a také jak pracovat s novinářskou technikou. Scénář cvičení je sice smyšlený, ale je založený na skutečných zkušenostech z války na Ukrajině.