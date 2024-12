Slavia se neporáží každý den, těší střelce gólu Trubače. ‚Věříme, že nám pomůže zima,‘ říká Trpišovský

Fotbalisté Teplic připravili vedoucí Slavii první porážku v aktuální sezoně Chance ligy. Díky gólu Daniela Trubače z úvodu druhé půle zvítězili v utkání 19. kola 1:0. Byla to teprve třetí bodová ztráta Slavie v podzimní části nejvyšší domácí soutěže. Teplice 7:47 16. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slavia Praha prohrála proti fotbalistům Teplic 0:1 | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

V předvánočním čase a shonu nedorazilo na teplický stadion tolik lidí, jak to běžně v zápasech proti pražským „S“ v posledních letech bývá, takže u významného statistického zápisu této sezony bylo na Stínadlech něco málo přes devět tisíc fanoušků. Velká část z nich, pak provolávala po utkání slávu jedinému střelci gólu Danielu Trubačovi.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Je to krásný pocit. Dřeli do úmoru a je to velký dárek pro naše fanoušky, sponzory, rodiny a hráče,“ hodnotí vítězství Teplic nad Slavií trenér Zdenko Frťala

„Samozřejmě je to krásný pocit. Slavie se neporáží každý den. Sešlo se hodně věcí a odměnou za to je ten výsledek,“ těšilo záložníka Trubače. „Krásný pocit. Dřeli do úmoru a je to velký dárek pro naše fanoušky, sponzory, rodiny a hráče,“ doplnil ho trenér Zdenko Frťala.

Navzdory porážce v Teplicích zažili slávisté výjimečný ligový podzim. Sice hned na úvod, krátce po evropském šampionátu, remizovali na hřišti Slovácka, o pár měsíců později stejně tak v Hradci Králové.

Sparta zvládla obrat proti Jablonci a vyhrála 2:1. Slavia poprvé v sezoně prohrála, v Teplicích padla 0:1 Číst článek

To ale byli až do zápasu na severu Čech jediné bodové ztráty klubu, který bojuje i v Evropské lize a ve svém středu má i řadu, teď možná už unavenějších a opotřebovanějších reprezentantů.

„Mám za sebou asi třicátý zápas, plus kluci z nároďáku jsou na 36 až 38 zápasech, plus Euro, které do toho svým způsobem můžeme započítat, protože je v podstatě součástí podzimní sezony. Uvidíme, věříme, že nám pomůže zima,“ říká kouč Slavie Jindřich Trpišovský, že do té doby nevídaná porce zápasů jeho svěřencům dlouhodobě neublíží.

Nedělními zápasy začala zimní přestávka. Jarní část nejvyšší domácí soutěže začne znovu na začátku února, slávisty čekají už v lednu zbylé zápasy Evropské ligy.

