Na Jesenicku a Šumpersku stále likvidují škody po povodních, hejtman chce prodloužit stav nebezpečí

Stav nebezpečí byl v celém kraji po ničivých povodních vyhlášen 14. září a jeho původní platnost skončila 13. října. Bývalý hejtman Josef Suchánek (STAN) poté požádal vládu o prodloužení opatření tohoto krizového opatření na Jesenicku a Šumpersku do 12. listopadu. Okleštěk nyní žádá další měsíc navíc, stav nebezpečí by tedy měl v obou horských okresech platit do 12. prosince.

O prodloužení stavu nebezpečí podle Oklešťka požádaly samosprávy v Jeseníku a Šumperku i energetické firmy, jelikož díky tomu mohou rychleji likvidovat škody způsobené záplavami. Lidé po povodních zůstali na řadě míst bez elektřiny a pitné vody, povodně vyřadily z provozu 278 kilometrů plynovodního potrubí. „Důvodem žádosti je řešení rozsáhlých následků povodní ze září letošního roku. V nejvíce postižených lokalitách stále nejsou obnoveny základní prvky infrastruktury, často fungují pouze provizorně,“ uvedl Okleštěk.

Stav nebezpečí je nejnižším z krizových stavů, které mohou být v České republice vyhlášené v reakci na mimořádné situace, umožňuje například rychlejší a efektivnější odstraňování povodňových škod, pružnější obnovu poškozené infrastruktury nejen v oblasti zásobování plynem a elektřinou, ale i vodovodů a kanalizací.

Jednodušší bude také využití armády a její techniky, vyčištění obcí od povodňového odpadu a naplavenin a obnova silničního a vodního hospodářství. Závažnějšími jsou nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav.

V Olomouckém kraji zasáhly povodně kromě Jesenicka také část Šumperska a Olomoucka, nicméně na Jesenicku způsobily katastrofální škody. Zasáhly rozsáhlý pás kolem řeky Bělé od Bělé pod Pradědem přes Jeseník, Českou Ves, Mikulovice a Písečnou a také řadu obcí kolem toku Vidnávka a Staříč. Materiální škody byly obrovské, záplavy poničily infrastrukturu včetně silnic a mostů. Oprava si vyžádá několik miliard korun. Záplavy mají v kraji zatím dvě oběti, po dalších dvou lidech se stále pátrá.