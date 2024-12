Dobrovolník z Čech je mezi oceněnými ukrajinského ministerstva. Pomáhal civilistům i vojákům

Ukrajinské ministerstvo obrany udělilo medaile za zásluhy česko-slovenskému spolku Cesta naděje života a dvěma českým dobrovolníkům. Jde o organizaci a jednotlivce, kteří získávají ve veřejných sbírkách peníze a dovážejí pomoc civilistům i vojákům. O víkendu od nich získala terénní šestikolku 56. brigáda, která bojuje na Donbase. Jeden z mužů, který získal Kříž za zásluhy, je čtyřicátník ze středních Čech, který vystupuje pod přezdívkou Mac. Kyjev 8:00 16. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ocenění pro české dobrovolníky | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Totožnost Maca známe, ale z bezpečnostních důvodů nezveřejňujeme stejně jako jméno druhého oceněného dobrovolníka.

„Slza v oku, protože já bych ocenil lidi, kteří tady už nejsou, a také ty, kteří udělali víc než my. Překvapilo mě to hodně, ale ten řetěz by nedržel pohromadě, kdyby nedržely všechny články, my jsme jenom jedno oko,“ říká Mac, bývalý profesionální voják české armády, který na Ukrajinu jezdí od začátku invaze a peníze vybírá pod hlavičkou spolku Znesnáze21.

Ocenění pro spolek Cesta naděje života | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Medaile si měl s kolegou převzít osobně od velitele brigády, ale kvůli bezpečnostní situaci na místě se předání muselo obejít bez jakýchkoliv ceremonií. „Chtěli nám to předat přímo na brigádě u Runy, ale Rusové to místo hustě ostřelovali, tak jsme museli změnit pozice.“

Mac dříve pomáhal i civilistům, od letošního roku se ale zaměřuje pouze na pomoc vojákům, a především Runě, což je jeho kamarádka a velitelka oddílu u 56. brigády.

Mac tam s kolegy dováží drony, rušičky na drony, terénní auta a další výstroj pro pěchotu a také vojáky školí. Druhý oceněný dobrovolník zůstává v anonymitě (jeho totožnost autor textu také zná). Za spolek Cesta naděje života hovoří jeho zakladatel Marián Bizub z východního Slovenska.

„Zpráva mě zastihla akorát na policii, kde jsme podávali informaci o válečných zločinech, které páchá Ruská federace na rusky mluvícím obyvatelstvu. My pomáháme především civilistům v přífrontových oblastech, třeba aby se zahřáli. Dodáváme zákopové svíčky, které vyrábí mnohé organizace v Česku. Jsme hrdí na to, že možná každá druhá zákopová svíčka pochází z Česka.

Spolek posílá na Ukrajinu například zdravotnický materiál, terénní šestikolky a také mobilní prádelnu a sprchy. To je autobus, který využívali dobrovolníci a obyvatele zatopených obcí Brantice a Zátor při zářijových povodních na Bruntálsku.

Tehdy Marián Biozub se spolkem Cesta naděje života udržoval autobus v provozu více než měsíc. „Mezi svátky ho věnujeme ukrajinské organizaci, která ho bude používat v blízkosti fronty.“

Udělení medailí je prestižní ocenění a není spojeno s žádnou jinou odměnou. Dobrovolníkům ale může pomoct při komunikaci a vyjednávání například s ukrajinskými úřady.