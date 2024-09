Nejbližším partnerem SPD je ANO, potvrdil Okamura. Jednají v Ústeckém a Olomouckém kraji

V krajských volbách zaznamenalo hnutí SPD úspěchy, získalo násobně víc mandátů, než mělo doposud. Ve spojení s Trikolorou bude zastoupeno ve všech krajských zastupitelstvích kromě jihočeského. „Snažíme se jednat i o tom, abychom byli ve vládních koalicích v nějakých krajích,“ potvrdil ve volebním speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus předseda SPD Tomio Okamura. Rozhovor Praha 20:35 21. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Okamura Radiožurnálu řekl, že SPD jedná o koalici v Olomouckém a Ústeckém kraji (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Svoboda a přímá demokracie v krajských volbách posílila, získala 41 mandátů. To je o šest víc, než měla doposud. Považujete to za úspěch, je to tak?

Ano, posílili jsme. Dovolte mi na úvod poděkovat všem voličům, že přišli k volbám a dali nám důvěru. Dosud jsme byli zastoupeni v devíti krajích, posílili jsme, jsme zastoupeni už ve dvanácti krajích z celkových třinácti.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s předsedou hnutí SPD Tomiem Okamurou

Vzrostl nám i počet mandátů, takže SPD posílilo, jsem za to rád. Teď se snažíme jednat i o tom, abychom byli ve vládních koalicích v nějakých krajích, abychom mohli pomáhat zlepšovat životy občanům v jednotlivých krajích. To je naším cílem, pomáhat lidem, aby měli lepší životy.

Ve kterých krajích je vaše účast v krajské vládě nejpravděpodobnější?

V současné době probíhají jednání například v Olomouckém kraji, probíhají jednání v Ústeckém kraji. Samozřejmě tam, kde většinu získala vládní pětikoalice Petra Fialy (ODS), už jsou dohodnutí oni. Takže tam to není reálně asi možné, protože pětikoalici, kterou mají na celostátní úrovni, drží spolu.

Ale my jsme konstruktivní, jsme vstřícní. Budeme rádi spolupracovat s tím, kdo bude chtít zlepšovat životy v krajích. A je toho tam co zlepšovat.

Nebližší partner: ANO

Vyslali jste do krajských voleb hodně poslanců. Myslíte si, že by stíhali práci, kdyby měli zároveň být ve Sněmovně a zároveň v krajské vládě? Kdyby se podařila vyjednávání?

Pakliže by měl být nějaký náš zastupitel či poslanec v uvolněné funkci, pakliže by ta jednání vyšla, to znamená, že by to měl jako zaměstnání, tak by si musel vybrat. To je úplně jasné.

Pakliže by to byl běžný zastupitel, naši poslanci ve Sněmovně byli už běžnými zastupiteli i v minulém volební období v krajích, tak tam se to samozřejmě stíhat dá. Ale my jsme si jasně řekli, že pakliže by to byla uvolněná funkce, tak nesouhlasím, aby docházelo ke kumulaci funkcí, aby měl někdo dvě placené funkce. Naši poslanci jsou s tím srozuměni.

Můžeme říct, že nejbližším partnerem pro ta jednání bude hnutí ANO? Neboli kraje, v nichž hnutí ANO zvítězilo?

Když se podíváme na výsledky krajských voleb, tak je zcela zřejmé, že jsou tady dva tábory. Jeden tábor, byť rozdělování nemám rád, my chceme spojovat, ne rozdělovat, ale táhnout za jeden provaz, aby si lidem žilo lépe, je tady vládní pětikoalice. A pak jsou tady opoziční strany.

Opoziční strany jsou ve Sněmovně pouze dvě, je to ANO a SPD. Takže i z logiky této věci je nejbližším partnerem hnutí ANO.