„Když porovnáme výsledek voleb mezi kraji, tak se obávám, že se nám dál zvýrazňují rozdíly mezi Moravskoslezským, Karlovarským a Ústeckým krajem na jedné straně a zbytkem republiky. K tomu navíc volby odhalily i velké vnitřní periferie, které volí dost jinak než velká města nebo jádrové oblasti,“ popisuje politolog Jakub Lysek z Katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého, který se zabývá datovou analýzou, lokální a regionální politikou a volebním chováním.

Pohled dovnitř jednotlivých krajů umožňuje porovnat je nejen mezi sebou, ale odhaluje i jejich vnitřní rozdíly.

Sociodemografické analýze všech třinácti krajů se iROZHLAS.cz a Radiožurnál věnovaly v předvolebním seriálu Kraje 2024. Nyní nabízí okrskové mapy všech krajů.

Středočeský kraj

Při prvním pohledu na mapu okrsků Středočeského kraje vynikne růžový prstenec obcí obepínající Prahu obklopený bleděmodrým mořem.

Podobné rozdělení popsal i předvolební seriál iROZHLAS.cz a Radiožurnálu, který mapoval kvalitu života a sociodemografická ukazatele a jejich vliv na volební podporu vládních a opozičních stran.

49:25 Středočeský kraj: prestižní volební kolbiště s nejbohatšími regiony i ‚vnitřními Sudety‘ Číst článek

V oblastech bezprostředně kolem hlavního města žijí bohatší, vzdělanější a mladší lidé než kdekoliv jinde v kraji i v republice. Tento dynamicky rostoucí prstenec kolem Prahy tradičně volí pravicové strany, před čtyřmi lety prakticky půl na půl ODS a Starosty. Letos v těchto místech zabodovala obhajující hejtmanka Petra Pecková (STAN).

„Jelikož kolem Prahy žijí mladší lidé, dobrých výsledků tam dosahují i Piráti, které letos zřejmě Starostové dost vyluxovali,“ přibližuje politolog Lysek. Podpora Starostů nebo koalice Spolu je pak vyšší i v oblastech lemujících dálnici D1 nebo třeba v Mnichově Hradišti na samém severu kraje.

Hnutí ANO bodovalo zejména na vnějších okrajích středních Čech, které se řadí mezi vnitřní periferie, což jsou oblasti na hranicích jednotlivých krajů, odkud je to daleko do velkých měst a které trpí například na nedostatečnou infrastrukturu.

Jihočeský kraj

Jih Čech ovládla samostatná kandidátka ODS vedená hejtmanem Martinem Kubou, kterému se povedlo získat 47,5 procenta hlasů, což je největší procentuální zisk jedné strany v jakémkoliv kraji. Ke svým tradičním baštám v centrální části kraje letos ODS vysála i své koaliční partnery z krajské úrovně, a do zastupitelstva se tak dostaly pouze tři subjekty.

2:04 Jihočeský kraj: řídce osídlený a od zbytku země ‚odříznutý‘ region, na který jsou místní hrdí Číst článek

První pod čarou zůstala koalice TOP 09 a KDU-ČSL. Právě lidovci, kteří bodují v oblastech s vyšší mírou věřících lidí, stojí za vysvětlením, proč se Kubově ODS tolik nedařilo ve východním apendixu Jihočeského kraje.

„Dačicko je svým charakterem v podstatě Vysočina. Je tam vyšší religiozita a volebně se tam vždy dařilo lidovcům, dlouhodobě je tam politicky aktivní místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek. Lidovci i díky tomu dokážou bodovat i v chudších oblastech,“ popisuje politolog Lysek.

Právě na jihovýchodě kraje je tak jediné souvislé území vyšší podpory hnutí ANO, které mohl Kuba dobýt, pokud by kandidoval i s lidovci. Mrzet ho to ale vůbec nemusí, koaličního partnera vzhledem ke svému volebnímu úspěchu ani nepotřebuje.

Plzeňský kraj

3:02 Plzeňský kraj: region na západě se pyšní pivem i průmyslem, trápí ho ale skryté vnitřní rozdíly Číst článek

Díl seriálu Kraje 2024 o Plzeňském kraji poukázal na jeho velké vnitřní rozdíly. „Na Plzeňský kraj se v debatách o problémech, jakými trpí třeba Ústecký nebo Moravskoslezský, trochu zapomíná. V podstatě má ale stejné problémy, akorát to není vidět, když se kraje průměrují,“ popisuje politolog Lysek.

Zatímco v minulosti platil za spíše pravicové území, v letošních krajských volbách se ukázal jako území velmi silné podpory hnutí ANO, které vítězilo ve svých tradičních baštách, jako je Tachovsko, ale i ve většině okrsků v Plzni jako takové.

Jinak v kraji v několika rozesetých okrscích zvítězili Starostové, koalice ODS a TOP 09 bodovala v části Plzně a jejího okolí a poté i na šumavském jihu kraje v Modravě, Horské Kvildě a Srní.

Jde o jediný kraj, kde se do zastupitelstva dostali Piráti.

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj je vedle Jihočeského a Moravskoslezského jedním ze tří, kde vítěz voleb nepotřebuje koaličního partnera.

2:59 Karlovarský kraj: nejmenší region s pověstí nejhoršího. Pyšní se lázeňstvím, zhyzdila jej těžba Číst článek

Někdejší hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová v čele kandidátky ANO ovládla venkov i města.

„Karlovarský kraj je ve většině statistik nejhorší nebo po Ústeckém druhý nejhorší. Ať už se podíváme na vzdělávací výsledky, nezaměstnanost nebo exekuce,“ vyjmenovává politolog Lysek. V sudetském kraji se dlouhodobě daří levicovým či populistickým stranám a patří za jednu z velkých bašt ANO.

Několik jednotlivých okrsků se podařilo získat i ostatním stranám, za řeč ale stojí jen pět okrsků na Ašsku, kde zvítězilo Místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst (HNHRM), dlouholeté regionální uskupení ze severních a západních Čech.

V zastupitelstvu Karlovarského kraje bylo HNHRM od roku 2008, letos poprvé vypadlo, když získalo 4,3 procenta.

Ústecký kraj

Hnutí ANO naprosto přesvědčivě zvítězilo i v Ústeckém kraji, daří se mu tam ostatně historicky, a to přestože čelilo vážným problémům s lídrem. Původní jednička kandidátky Marek Hrabáč byl krátce před volbami policií obviněn z manipulací s veřejnými zakázkami.

2:00 Ústecký kraj: znevýhodněný uhelný sever topící se v exekucích, ale i energetický motor Česka Číst článek

Nehledě na to ale ANO v kraji získalo bezmála 40 procent voličských hlasů a jeho náhradní lídr Richard Brabec je žhavým kandidátem na příštího hejtmana.

„Zatímco pravicovou liberální stranu by taková korupční kauza smetla, protože liberální voliči by to viděli jako zradu morálních postojů a idejí, voliči ANO to tak nevnímají a korupční kauzy na jejich podporu nemají žádný vliv. Volič ANO korupci vlastně toleruje,“ popisuje Lysek, proč se kauza Hrabáč do podpory ANO zřejmě vůbec nepromítla.

V Kadani na západě kraje je vidět vyšší podpora ODS, jejíž lídr Jiří Kulhánek městu dvacet let starostoval, na Děčínsku, ve Šluknovském výběžku a vůbec kolem Českého Švýcarska pravidelně dosahují solidních výsledků Starostové. Kolem Mostu a v ústeckých Neštěmicích pak zabodovalo hnutí Lepší sever.

Liberecký kraj

Vnitřně rozdělený kraj tvoří na jedné starně jeho západní a severní část (Českolipsko a Frýdlantsko), která má strukturou obyvatel a životními podmínkami blíže Ústeckému kraji, zatímco centrální, západní a jižní část spíše k pravicovějšímu Královéhradeckému kraji.

2:33 Liberecký kraj: bohaté centrum táhne zaostávající periferie. Navzdory železnici jak za císaře pána Číst článek

Toto rozštěpení popsala předvolební analýza iROZHLAS.cz a Radiožurnálu a opět to potvrdily i víkendové krajské volby.

Oproti předpokladům se ve vyrovnaném souboji mezi ANO a nakonec (již počtvrté v řadě) vítěznými Starosty pro Liberecký kraj (SLK) dařilo Babišovu hnutí na Semilsku a SLK na Frýdlantsku.

„Okres Česká Lípa měla historicky po Tachovsku největší podporu komunistů, jejichž voliče přebralo ANO,“ potvrzuje nejsilnější území podpory ANO v kraji politolog Lysek.

Královéhradecký kraj

V tradičně pravicovém Královéhradeckém kraji letos středopravé strany získaly jen 19 mandátů z 45 a krajská koalice nemůže pokračovat. Podobně jako ve většině ostatních krajů jí zoufale chybí propadlé pirátské hlasy.

2:21 Královéhradecký kraj: varováním pro spokojený region a tradiční baštu pravice je stárnutí Číst článek

Koalice ODS, lidovců a Východočechů vedená dosavadním hejtmanem Martinem Červíčkem (ODS) bodovala hlavně ve východní části kraje, k tomu dále na Trutnovsku, Rychnovsku a v Krkonoších. Do značné míry tak jde o území senátního obvodu Náchod, kde Červíček obhajuje mandát. V prvním kole získal 48,7 procenta a postoupil do druhého kola, kde se utká s Janem Borůvkou (ANO).

„Červíček na rozdíl od Kuby nemohl pár dní před volbami prodávat svou práci během povodní, neměl tak moc příležitostí se ukázat,“ nabídl z jeden možných důvodů rozdílné podpory hejtmanů ODS politolog Lysek.

Starostové spolu s TOP 09 a Hradeckým demokratickým klubem berou několik okrsků v centru Hradce Králové a pak v okolí Nové Paky. Vítězné ANO ovládlo centrální a západní část kraje a získalo nejvíc hlasů i v krajském městě.

Pardubický kraj

Martin Netolický (SOCDEM) vládne Pardubickému kraji. Tato rovnice platí už od roku 2012 a už teď je jisté, že si hejtmanské vládnutí prodlouží o čtvrté volební období. Potřetí za sebou přitom v kraji nezvítězil. Jako málokdo totiž umí neoficiální druhé kolo krajských voleb: skládání koalic.

2:39 Pardubický kraj: prosperující Polabí, zaostávající východ a uprostřed výjimečná Litomyšl Číst článek

Přestože ve dvou předchozích případech obešel vítězné hnutí ANO a koalice s jeho dosavadními koaličními partnery lidovci, ODS, TOP 09 a Starosty by měla dál pohodlnou většinu, rozhodl se vynechat Starosty a přibrat ANO.

Netolického subjekt 3PK letos navíc posílil o osm procentních bodů oproti minulým krajským volbám. „Je to snad jediný Sociální demokrat, kterému se volebně daří. Jeho spolustraníci ale nechápou, že dokáže krajské volby uhrát na elektorátu, který jinak sociální demokracii nevolí. Boduje i u středových až středopravicových voličů, kteří nevolí protestně, často i u věřících,“ popisuje politolog krajský fenomén.

Nejsilnější podporu získává na Orlickoústecku a obecně ve východní i jižní části kraje. V centrální části kraje bodují i Starostové nebo lidovecká Koalice pro Pardubický kraj, na předměstí Pardubic pak ODS a TOP 09. A všude jinde? Tradičně hnutí ANO...

Kraj Vysočina

I na Vysočině zvítězilo hnutí ANO, získalo 34,7 procenta hlasů a rozdává v povolební matematice karty. Zvítězilo ve většině okrsků.

2:22 Kraj Vysočina: prosperující předěl Čech a Moravy, kde si sousedé důvěřují Číst článek

ODS s TOP 09 a Starosty pro Vysočinu vedená obhajujícím hejtmanem Vítězslavem Schrekem (ODS) zaostala o 13 procentních bodů. Hlavními baštami této koalice byla větší města. Jihlava, Žďár nad Sázavou, Pelhřimov, Havlíčkův Brod či Nové Město na Moravě a jejich okolí.

Starostové bodovali na západě kraje v Pacově a okolí, kde starostoval druhý muž hnutí a poslanec Lukáš Vlček. Lidovci pak na jihu kraje kolem Telče nebo na východě v menších obcích.

„Na Vysočině je největší místní patriotismus, lokální hrdost, lidé si tam obecně více důvěřují, nejvíce se zapojují do různých spolků a je tam třeba i nejhustší síť dobrovolných hasičů. Když se ve výzkumech ptáme lidí, jak moc důvěřují svým sousedům, Vysočina vždy ve srovnání vyjde na prvním místě,“ charakterizoval Vysočinu politolog Lysek v předvolebním seriálu.

Jihomoravský kraj

Jih Moravy ovládl lidovecký hejtman Jan Grolich v čele kandidátky Spolu, která získala 40 procent. Naprosto ovládla Brno i jeho okolí, Blanensko a uspěla i na jihovýchodě kraje, kde je vyšší religiozita.

53:23 Jihomoravský kraj: bohatý region s velkými vnitřními rozdíly. Místní politiku ovlivňuje víra i víno Číst článek

Druhé ANO získalo o jedenáct procentních bodů méně a zvítězilo hlavně v okrscích v okresu Znojmo, na Břeclavsku, Boskovicku, Vyškovsku či Hodonínsku.

„Znojemsko jako Sudety a historická bašta komunistů vždy volilo doleva. V letošní mapě výsledků ale můžeme vidět, že zrovna město Znojmo a jeho okolí se přiklonilo k volbě Spolu. Možná se tamní oblast začíná zvedat,“ popisuje Lysek.

Jihomoravskou kandidátku ANO vedla ještě donedávna starostka Znojma Ivana Solařová, přesto na „domácí půdě“ příliš nezabodovala. Jinak je to s pásem obcí od Znojma k Mikulovu. „Tato oblast je brutální vnitřní periferií, kde jsou vysoké hodnoty lidí v exekucích, často v tamních obcích ani nemáte hospodu. Je to typická periferie,“ popisuje Lysek.

Starostové bodovali v Kyjově či Kuřimi, které vedou jejich lidé. V celém kraji se těsně dostali přes pětiprocentní hranici a s Grolichovým Spolu vytvoří krajskou koalici.

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj je tvořen dvěma polovinami, severní hornatou a lesnatou, kde žije menšina jeho obyvatel, a jižní rovinatou s většími hanáckými městy Olomouc, Prostějov a Přerov. V letošních krajských volbách ale mezi těmito dvěma částmi nebyly co do voličských tendencí takřka žádné rozdíly.

2:15 Olomoucký kraj: Jesenicko zaostává kvůli velké izolaci, problémy jsou ale i na Hané Číst článek

Celý kraj převálcovalo hnutí ANO se ziskem přes 40 procent hlasů, nadprůměrného výsledku tu dosáhlo i hnutí SPD, které v koalici s Trikolorou, PRO a Svobodnými získalo 9,3 procenta.

Hejtman Josef Suchánek a jeho Starostové jsou bez šance na obhajobu vedení kraje, podařilo se jim sice dosáhnout solidního výsledku přes 20 procent v samotné Olomouci, kde i vyhráli řadu okrsků, jinak ale dominanci ANO čelit nedokázali.

„Bledě modrou barvu ANO vidíme v celém kraji všude kromě pár olomouckých okrsků, kde se žije dobře, a poté jednotlivé obce, kde jsou lidovečtí starostové,“ přibližuje mapu kraje Lysek.

Zlínský kraj

Ve Zlínském kraji si brousil zuby na návrat do hejtmanského křesla lidovec Jiří Čunek, spojil se proto do koalice s hnutím Zlín 21, aby mu pomohlo zabodovat i v krajském městě.

1:47 Zlínský kraj: region prodchnutý podnikatelským duchem, folklorem a sousedskou pospolitostí Číst článek

To se mu částečně povedlo, na svém rodném Vsetínsku ale získal možná méně, než by potřeboval. Tradičně jej podržely valašské vesnice na slovenském pohraničí, ve městě Vsetín ale zvítězilo hnutí ANO. Slabší výsledky zaznamenali lidovci i na Slovácku, do skládání krajské kandidátky totiž mluvila spíše Čunkova vsetínská klika.

Čunek ale zkrátka nepřijde, už podruhé v řadě jej Vsetínsko zvolilo v prvním kole do Senátu, kde tak sedí bez přerušení již od roku 2006.

Hnutí ANO vedené hejtmanem Radimem Holišem Zlínský kraj ovládlo se ziskem 37 procent hlasů a může si vybírat koaličního partnera. Nejvýrazněji ANO bodovalo na Kroměřížsku, kde ovládlo se dvěma výjimkami všechny volební okrsky. „Kroměřížsko je typická vnitřní periferie, která jakožto Haná kulturněhistoricky spadá spíše do sousedního Olomouckého kraje,“ popisuje Lysek.

Moravskoslezský kraj

V Moravskoslezském kraji si připsalo hnutí ANO drtivé vítězství. Do voleb ho vedl hejtman Josef Bělica. Jeho kandidátka dosáhla na více než 47 procent, ANO tak může v kraji vládnout bez nutnosti hledat koaličního partnera.

49:39 Moravskoslezský kraj: rázovitý region si nese ekologickou zátěž, trápí jej i rostoucí vnitřní rozdíly Číst článek

Zřejmě nejpostiženější kraj velkými povodněmi sice zaznamenal sníženou volební účast, Bělicovi ale mohla pomoci i publicista spojená se zvládáním následků povodní.

„Voliči ocenili krizovou práci hejtmana. Byl velice energický, viditelný a události posledních dnů zavážily v prospěch jej i hnutí ANO,“ soudí politolog Lukáš Vomlela ze Slezské univerzity v Opavě.

Na jihu a jihovýchodě kraje vyhrála některé dílčí okrsky koalice Spolu, jde hlavně o oblasti s vyšší religiozitou, kde za to mohou vděčit lidovcům.

Druhé místo, byť s propastným rozdílem na vítězné ANO, získali Starostové a osobnosti pro kraj vedení exhejtmanem Ivo Vondrákem (dříve ANO, dnes OK). Ti uspěli v některých centrálních ostravských okrscích a v obci Velká Polom, odkud Vondrák pochází.

Jakub Grim a Jan Cibulka