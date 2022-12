Dluhy, úbytek členů i prodej majetku. ‚ČSSD se daří velmi špatně,‘ přiznává předseda Šmarda

Sídlo ČSSD - pražský Lidový dům - kdysi zdobily velké nápisy a prapory, teď se tam návštěvníci orientují podle zalaminovaných papírů na dveřích. Dříve jedna z nejsilnějších a nejbohatších politických stran se loni poprvé v éře samostatné České republiky nedostala do Poslanecké sněmovny. Praha 7:00 10. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Lidé dali jasně najevo, že sociální demokracie jde špatným směrem, nevyvíjí se. To jsme vzali velmi vážně,“ říká šéf ČSSD Michal Šmarda | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Sociální demokracie za tu dlouhou dobu přežila řadu těžkých zkoušek, tak věřím, že zvládne i tuhletu...“ S těmito slovy opouštěl po debaklu ČSSD loni 9. října volební štáb tehdejší předseda Jan Hamáček.

V tu dobu fakticky odcházel i z vedení strany. Ještě před oficiálním potvrzením výsledků voleb totiž celé předsednictvo oznámilo, že dá funkce k dispozici. Jana Hamáčka pak před rokem na mimořádném sjezdu vystřídal Michal Šmarda.

„Sociální demokracii se teď daří velmi špatně. Tím, že prohrála sněmovní volby, a to způsobem, který ji poslal mimo poslaneckou sněmovnu, to byl poslední varovný výstřel. Lidé dali jasně najevo, že sociální demokracie jde špatným směrem, nevyvíjí se. To jsme vzali velmi vážně,“ říká současný šéf ČSSD Michal Šmarda.

Vedení sociální demokracie se musí mimo jiné vypořádat s třísetmilionovým dluhem, který zdědilo, popisuje místopředsedkyně strany Daniela Ostrá. „Víme, že v minulosti si sociální demokracie půjčovala peníze, aby dělala ty obrovské megalomanské kampaně, najímala si externí konzultanty. To bylo z dob Jiřího Paroubka ještě, kdy jezdily na náměstí ty obrovské pojízdné cirkusy. A ty peníze pak v kase zkrátka chyběly. Mluvíme o desítkách, stovkách milionů, které byly potřeba vyřešit. A my jsme je vyřešili.“

ČSSD třeba prodala Lannův palác v Praze. Tím podle Ostré splatila dluh dvě stě milionů korun. „Pokud chcete lpět na majetku, tak jste spíš realitní kancelář. My jsme politická strana, potřebujeme vyvíjet činnost. A abychom mohli vyvíjet činnost, tak potřebujeme mít vyřešené finance. Tak jsme museli přistoupit k tomuto kroku. Nebylo to příjemné, přiznávám, ale museli jsme to udělat. Každá domácnost, když je v problémech, se musí něčeho vzdát.“

Ubývají finance i členové

Sociální demokracie se také musela vyrovnat s výrazně nižšími příspěvky od státu na svou činnost. Kvůli tomu, že se loni nedostala do Sněmovny a v Senátu má jen jednoho zástupce, dostala letos pouze 4 miliony místo dřívějších 160 milionů korun ročně. A straně neubývají jenom peníze.

Strana, která měla v dobách největší slávy i 24 tisíc členů, teď počítá svou členskou základnu na necelých osm tisíc. I tohle se nové vedení snaží změnit. Jednou z cest může být i opuštění starého názvu.

„Když mám mluvit za sebe, jako Danielu Ostrou, tak je načase rebranding. A to úplný. Myslím, že úplně stačí identita jako Sociální demokracie. Máte v tom tu minulost - to dobré i to špatné. A nemáte tam ty přízviska jako strana a tyhle věci. ČSSD prostě udělala spoustu dobrých věcí. Ale je to ta koule na noze v tenhle moment. Čistě ta stará značka.“

Nejbližším cílem je teď pro sociální demokraty dostat se v příštích volbách do poslanecké sněmovny. Podle komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana ale teď nejsou v jednoduché situaci.

„Pokud sociální demokraté chtějí získat zpět důvěru voličů, musí oslovit a ukázat, že se zajímají o problémy těch cílových skupin, na které míří. Ale mají to těžké, protože jejich voliče ve velkém přebralo hnutí ANO. A pokud budou spoléhat jen na to, že změní název, tak mají jistotu, že neuspějí.“ Vsadit by měla ČSSD podle Hartmana na silné a známé osobnosti, které by dokázaly voliče přitáhnout zpět.