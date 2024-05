Polky už si mohou kupovat nouzovou antikoncepci bez lékařského předpisu. Nejdřív ale musí na pohovor

V Polsku se od středy mění podmínky prodeje takzvané nouzové antikoncepce, široce přezdívané jako „pilulka po“. Její zpřístupnění ženám a dívkám starším 15 let bez lékařského předpisu slíbila část politiků vládní koalice. Narazili ale na odpor prezidenta. A tak vzniklo polovičaté řešení, se kterým nejsou spokojené ani pacientky, ani lékárníci. Varšava 16:03 1. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nouzová antikoncepce bude v Polsku nově dostupná bez předpisu od lékaře (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jak už někdo volá k nám do kanceláře, tak to bývají starší ženy, dvacet třicet čtyřicet let. A jsou to i případy: Vždyť já mám dospělé děti, co bych jim řekla, kdybych teď otěhotněla,“ vyvrací koordinátorka vzdělávacích projektů a poradenství nadace Federa Marcelina Kurzyková fámu, že přípravek, který dokáže zabránit početí i několik dní po nechráněném pohlavním styku, shání pouze náctileté dívky.

„Ale nejčastěji se na nás obracejí lidé přes sociální sítě. Přes ně nám píšou ‚dobrý den, potřebuju pilulku hned teď, kde ji mám sehnat?‘ Řekla bych, že se to děje často. Minimálně se nám ozývají dvě ženy v týdnu. Minimálně. Někdy je jich nárazově i několik denně,“ říká.

Zákon, který by ženám a dívkám umožnil koupit pilulky po bez lékařského předpisu, schválili poslanci v únoru. Prezident Andrzej Duda ale zákon vetoval.

Ministerstvo zdravotnictví proto vypracovalo plán B, změnilo pravidla prodeje jednoho ze dvou v Polsku dostupných přípravků.

„U lidí starších 18 let bude předepsání receptu a prodej léků předcházet pohovor, konzultaci, vypsání receptu a cenu přípravku uhradí Národní fond zdraví. U neplnoletých k tomu ještě bude potřeba souhlas rodiče,“ popisuje lékárnice Paulina Frontová.

V Polsku jsou dostupné dvě verze nouzové antikoncepce. Jedna, dražší, je účinná až 120 hodin po pohlavním styku. Druhá, levnější, je účinná do 72 hodin.

Prvním problémem je, že do pilotního programu prodeje je zahrnutý pouze první, tedy dražší přípravek.

„Myslím, že by měly být v programu oba, už jen z důvodu ceny. Je rozdíl zaplatit 120 zlotých, nebo 40 zlotých. A navíc ten přípravek, u kterého se mění podmínky prodeje, není univerzální. Například ho nedostanou ženy, které užívají hormonální antikoncepci nebo které kojí,“ zdůrazňuje Kurzyková. Rozdíl v cenách tedy v přepočtu činí asi 460 korun.

Na základě pohovoru

Prodej nouzové antikoncepce musí schválit farmaceut s alespoň magisterským vzděláním a minimálně roční praxí, a to na základě pohovoru. Podle Frontové potrvá jen několik minut.

„Základním parametrem je, jak je to dlouho od styku. Máme takové časové okénko, kdy je tabletka účinná. Pak už její užití nemá smysl. Další otázky se týkají zdravotního stavu, akutně užívaných léků, dlouhodobě užívaných léků, alergií, to jsou základní činitelé,“ vysvětluje.

Ne všichni pracovníci lékáren jsou ale magistři. Bez přítomnosti magistra lékárna prodej přípravku schválit nemůže.

Účast v pilotním programu prodeje je pro lékárny dobrovolná. Musí ale mít oddělený prostor pro vedení rozhovoru se zákaznicí.

Například Paulina Frontová v tom ve své lékárně u Krakova problém nevidí. „Máme tu místo, které vzniklo už v době očkování proti covidu-19. Dnes splňuje všechny podmínky pro vedení konzultace pro prodej nouzové antikoncepce,“ říká.

„Ale někde takové prostory zkrátka nemají a takové lékárny jsou z projektu vyloučené, to znamená, že zákaznice nemusí vědět, kam se v případě potřeby obrátit. Takže já bych si přála, aby bylo jasně dané, kam je poslat, stejně jako je systém, který pošle pacienty k lékařům odborníkům,“ dodává farmaceutka Frontová, podle které tak změna pravidel přináší spíš více administrativy a povinností.

„Je to polovičaté řešení. Rozhodně to zcela nevyřeší problém, že nouzová antikoncepce by měla být dostupná bez receptu všem, ve všech lékárnách, nejen v těch, které se dobrovolně přihlásí a zavážou k tomu, že ji budou prodávat,“ shrnuje názor nadace pro plánování rodiny a podporu ženských práv Marcelina Kurzyková.

Nouzová antikoncepce je v Polsku na lékařský předpis od roku 2017. Mnoho lékárníků proto dosud využívalo možnost vypsání farmaceutického předpisu z důvodu možného ohrožení života. Pak ale pacientka hradila plnou cenu.