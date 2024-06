Ženám, které předčasně porodí nebo potratí, chybí bílé krvinky, zjišťují lékaři ve studii U Apolináře

Proces předčasného porodu se velmi pravděpodobně rozvíjí už na samém počátku těhotenství a úzce souvisí s imunitou ženy. Vypovídají o tom pilotní data aktuální klinické studie lékařů z pražské porodnice U Apolináře. Teď hledají další dobrovolnice, které by se do ní zapojily. Praha 21:43 13. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lékař Michal Koucký se zástupkyněmi spolku Nedoklubko | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

„O výzkumu jsem se dozvěděla poměrně krátce po tom předčasném porodu,“ vypráví dvojnásobná maminka Jana Hájková. Její první těhotenství skončilo nezdarem, z dalšího přišel na svět syn, narodil se ale už v 25. týdnu těhotenství a vážil pouhých 760 gramů. Když čekala druhé dítě, obrátila se rovnou na odborníky z porodnice U Apolináře a zapojila se do studie. Zároveň byla v jejich péči až do porodu.

„Jezdila jsem sem od sedmého týdne každých čtrnáct dní na kontrolu. Když jsme minuli ten bod porodu u prvního děťátka, tak jsem se uklidnila a nakonec jsme to v pořádku dotáhli až do konce. Věřím, že je to i díky jejich práci,“ říká.

„Ta studie začala přibližně před rokem a půl a je zaměřená na mapování imunitního profilu,“ vysvětluje lékař Zdeněk Laštůvka z Perinatologického centra Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

„Máme určité kandidátní molekuly, u kterých víme, že by mohly být na pozadí určitých změn, které se mohou projevit právě obrazem opakovaných těhotenských ztrát nebo předčasným porodem, záleží na tom, kdy se tyto změny projeví,“ popisuje.

Tématem předčasného porodu se lékaři z porodnice U Apolináře zabývají od roku 2012. Tehdy začali sledovat ženy, které rodily předčasně, a porovnávali je s těmi, které přivedly děti na svět v řádném termínu, říká vedoucí perinatologického centra Michal Koucký.

„Z toho nám vyšlo jasně, že ženy v tu chvíli, co rodí předčasně, mají výrazně snížené počty vybraných buněčných populací tzv. T-regulačních lymfocytů, což jsou bílé krvinky, které jsou v těle dost důležité mimo jiné pro toleranci těhotenství. Takže tehdy nás napadlo, abychom se zaměřili na detekci těchto bílých krvinek už v prvním trimestru a zkusit mapovat celou těhotenskou populaci v tomto období,“ popisuje Koucký.

Potvrzení hypotézy

Zahájili pro to další studii, u které odebírali krev budoucím maminkám mezi desátým a dvanáctým týdnem těhotenství. Do studie vybírali ženy, jak již s anamnézou minulých ztrát těhotenství nebo předčasným porodem, tak nekomplikované ženy nebo ty s prvním těhotenstvím.

„Sledovali jsme, jak to dopadne. Zjistili jsme, že malá část – jedna šestina – nakonec opravdu porodila předčasně. A potvrdila se naše hypotéza, že ženy, které porodily předčasně, tak mají opět výrazně snížené počty bílých krvinek, které mají za úkol toleranci těhotenství v těle.“

Aktuálně lékaři pokračují v další studii a sbírají další data. Opět do ní zvou ženy, které jsou na počátku těhotenství, hlásit by se měly především ty, které měly již v těhotenství nějaké potíže.

„Jedná se o budoucí maminky, které za sebou mají opakované těhotenské ztráty, dva spíše tři a více potratů, nebo předčasný porod nebo nějaké jiné problémy spojené s těhotenstvím,“ říká Zdeněk Laštůvka.

Do aktuální studie se zapojilo 40 maminek, dalších 50 nebo 60 lékaři hledají. „Můj sen je takový, Abychom měli nástroj, která by zvládl plošně mapovat populaci, a na základě toho by vyšel nějaký měřitelný parametr, který nám pomůže skupinu žen s rizikovým těhotenstvím odchytit včas,“ dodává lékař Koucký.

Výzkum potrvá v porodnici U Apolináře ještě minimálně rok a půl. Registrace je možná na stránkách spolku Nedoklubko, který na studii spolupracuje.