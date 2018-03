příbramsko

31. 3. 2017 |Ľubomír Smatana |Zprávy z domova

Trvalo to jen pár vteřin a do země se propadla celá kuchyně i se dvěma vězni. Tak to vypadalo 1. dubna 1962 ve věznici Bytíz na Příbramsku. V poddolovaných oblastech se země občas propadne i s objekty na povrchu, tohle byl ale zřejmě zatím jediný případ na našem území, kdy zahynuli lidé.