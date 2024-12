Šulcík na mě řval, ať presuju, popisuje gól Manchesteru United plzeňský útočník Vydra

Fotbalisté Plzně v evropských pohárech po 25 zápasech prohráli v základní hrací době. Západočeši nestačili v Evropské lize na slavný anglický Manchester United 1:2. Jediný gól Viktorie dal zkraje druhé půle útočník Matěj Vydra. Plzeň 8:36 13. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Plzně Matěj Vydra slaví gól proti Manchester United | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Běžela 48. minuta utkání a běhavá Plzeň začala napadat rozehrávku Manchesteru v čele s brankářem Andrém Onanou.

Poslechněte si, jak hodnotili zápas s Manchesterem United útočník Plzně Matěj Vydra a trenér Miroslav Koubek

„Připravovali jsme se, že by tam mohla být jedna z těchhle možností. Šulcík tam na mě řval, ať presuju, tak jsem ho tak nějak poslechnul a on mi to vrátil do prázdné brány,“ řekl autor gólu, útočník Matěj Vydra, který proti United šest sezon nastupoval i ve slavné Premier League.

„Někdo mi říkal, že to byl můj šestý zápas proti nim, všechny jsem vlastně prohrál. Ten šestý taky, ale zaplaťpánbůh, že jsem dal gól. Odevzdali jsme tomu maximum, aspoň bod byl blízko,“ mrzel bodová ztráta proti favoritovi bývalého hráče Watfordu, Readingu, Derby nebo Burnley.

Jak už Vydra naznačil, euforie Západočechů trvala jen čtrnáct minut. Anglický celek totiž na hřiště vyslal Dána Rasmuse Hojlunda. A útočník, který na trhu s přestupy stojí víc než všichni hráči Plzně dohromady, otočil zápas. Nejdřív doklepl balon do sítě po skvostné akci spoluhráče Amada Dialla, v 88. minutě rozhodl zápas brankou po standardní situaci.

Po závěrečném hvizdu vládla na vyprodaném stadionu ve Štruncových sadech zvláštní nálada. Radost z toho, že se Viktoria vyrovnala jednomu z nejslavnějších klubů světa, smutek z toho, že bodový zisk byl po čtrnáctiminutovém vedení blízko.

„Jsem na mužstvo hrdý, pyšný, byli jsme důstojným soupeřem. Byli jsme tým, který soupeře hodně potrápil. Myslím, že si soupeři budou vítězství cenit, my si ceníme našeho výkonu,“ dodal trenér Miroslav Koubek.

Plzeň uzavře hlavní fázi Evropské ligy lednovými souboji s Anderlechtem Brusel a v Bilbau. K postupu do play-off jí pravděpodobně bude stačit zisk jednoho bodu.