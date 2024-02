OVĚŘOVNA: Kvitová nebo Kazma radí s pohádkovými investicemi? Jde jen o další podvodnou reklamu

Petra Kvitová měla údajně investovat skrze investiční portál a vydělat tak vysokou sumu peněz. Na takový senzační příběh se snaží lákat své oběti na sociálních sítích internetoví podvodníci. Když se nechá někdo reklamou zlákat, dostane se až na zmíněný podvodný investiční portál – jeho cílem je ale pouze vylákat z lidí osobní údaje a okrást je o peníze. Podvodné stránky ověřovali středoškolští studenti v rámci projektu Ověřovna! na vlastní kůži. OVĚŘOVNA! Praha 6:00 18. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Falešné reklamy cílí zejména na lidi na sociálních sítích | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Šokující titulek, který slibuje pikantní vyjádření Petry Kvitové, k tomu fotka zhrzené tenistky, a to celé jako sponzorovaný příspěvek na facebooku. Tak vypadají podvodné reklamy, které cílí na uživatele sociálních sítí.

Podvodníci přitom zneužívají nepozornost svých obětí. Na sociální síti šokující článek sdílí většinou profil, který se svým názvem tváří jako zpravodajský – například „Hlavni.zpravy“ nebo Mimořádné.zprávy“.

Profil je ale založený nedávno, nemá téměř žádné sledující a na první pohled je vytvořený účelově. Přesto si jeho podvodné odkazy cestu k dalším uživatelům sociálních sítí najdou. Jak je to možné? Jde o sponzorované příspěvky – tedy placenou reklamu.

Hned po jejím rozkliknutí se vám otevře údajný zpravodajský web, snadno ale poznáte, že se jedná o napodobeninu.

Ověřovna! na vlastní kůži Tento článek vznikl v rámci projektu Ověřovna! na vlastní kůži, kdy si studenti pod vedením novinářů Ověřovny vyzkoušeli, jaké je to ověřovat nepravdivé či zkreslené informace. Na textu spolupracovali žáci 1.P a 2.P nástavbového studia Podnikání, Střední školy MESIT, o.p.s. v Uherském Hradišti.

Adresa webové stránky je nesmyslná, liší se od skutečné. Všechny odkazy, které jsou na daném webu dostupné, vedou pouze na stránku podvodného investičního portálu.

V případě Petry Kvitové se jednalo o portál „Immediate Invest“. Podvodníci ale mění i názvy těchto portálů, lze tak nelézt i stránky s názvem „Immediate Matrix“ nebo „BitQT“ a další.

Pod podvodným rozhovorem je podepsaný reálný novinář média, jehož kopii webové stránky falešný web zneužívá. Když se pak podíváte na skutečný seznam článků tohoto autora na oficiálním zpravodajském webu, podvodný text mezi nimi pochopitelně není.

V případě Petry Kvitové se jedná o údajný rozhovor v talkshow 7 pádů Honzy Dědka. V tomto pořadu ale Kvitová nikdy nebyla. Ona i moderátor Jan Dědek se od těchto typů podvodů distancovali a varovali před nimi na svých sociálních sítích.

Ve smyšleném článku je i velmi nepodařená fotomontáž, kdy tenistce podvodníci na fotce přidali ruku s mobilním telefonem (viz následující obrázek).

Fotomontáž Petry Kvitové v talkshow Honzy Dědka | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Kromě Petry Kvitové se na sociálních sítích objevují například také podvodné sponzorované příspěvky, které zneužívají jméno influencera Kazmy nebo známých politiků. Scénář je vždy stejný. Odkaz ze sítí vás přesměruje na podvržený zpravodajský portál a ten pak na podvodnou investiční stránku.

Zaručené investice? Zaručený podvod

Na konci smyšleného rozhovoru či článku se pak podvodníci snaží ve čtenáři vyvolat tlak na rychlé jednání a pocit, že objevil něco, o čem jiní lidé neví.

„Pokud máte to štěstí a čtete tento článek, vězte, že může být brzy smazán, jako se to stalo v případě tohoto televizního vysílání. Proto si co nejdříve uložte oficiální odkaz na Immediate Invest, který pro naši redakci poskytla Petra Kvitová sama,“ naléhá autor článku. Následuje fotka údajného novináře, který si aplikaci sám zkouší a chválí ji – ve skutečnosti jde ale o náhodnou fotografii z fotobanky.

Pod článkem je pak velké množství recenzí, které investiční aplikaci doporučují. Ale i ty jsou smyšlené a podvržené. Často se navíc stává, že podvodníci využívají u více podvodných rozhovorů stejné recenze, což vede k tomu, že například pod falešným rozhovorem Petry Kvitové píše údajný recenzent nelogicky: „…nakonec jsem viděl tento článek o vyjádření prezidenta a ministra hospodářství.“ Recenze pak většinou ani nedávají smysl samy o sobě, protože se jedná o strojový překlad z jiného jazyka.

Na investičním portálu pak kromě velkých nápisů o bohatství a zaručeném zhodnocení vašich peněz dominuje i velký formulář. V něm podvodníci požadují po lidech jejich kontaktní údaje – jméno, příjmení, e-mail a telefon. Když je vyplníte a odešlete, bude vás kontaktovat údajný makléř a tlačit vás do prvních investic.

Založí vám profil na podvodné investiční platformě, a pokud tam peníze opravdu pošlete, zobrazí se vám dokonce grafy, na kterých vaše investice dosahují skvělých výsledků. Že jde o podvod, lidé zpravidla zjistí až ve chvíli, kdy si chtějí své peníze vybrat. Ukáže se, že peníze zpět získat nejde a prezentované výnosy byly ve skutečnosti fiktivní.

Milionové škody

Investiční podvodníci okradli své oběti už o miliony korun. „Jsou to tisíce podobných útoků ročně a škody jdou do desítek milionů korun,“ varuje policejní mluvčí Ondřej Moravčík. Stopy pachatelů často vedou do zahraničí, jejich dopadení je proto velmi obtížné a v řadě případů i nemožné.

Podle Moravčíka je někdy možné peníze zachránit, pokud oběť rychle zjistí, že se jedná o investiční podvod. Musí kontaktovat svou banku a ta je schopná transakci ještě zastavit. Problém ale podle Moravčíka bývá i v tom, že lidé nečtou smluvní podmínky.

„V té smlouvě je například uvedeno, že peníze vám vyplatí po roce. Takže vy když přijdete dva měsíce poté, že s vámi investiční společnost nekomunikuje a chcete peníze zpátky, tak tady v tom případě vás odkážeme na Českou obchodní inspekci. Protože v zásadě jste se domluvili ve smlouvě na tom, že až po roce vám budou peníze navráceny. Pokud se jedná čistě o podvodný web, tak se samozřejmě obraťte na policii,“ radí policejní mluvčí.