Mám radost, když lidé na českou hudbu reagují dobře, řekl Popelka. Rozhlasový orchestr hrál v Hamburku

„Takové talenty! Těžko uvěřit! Opravdu mi to udělalo radost. Je to úžasný koncert. Je to klasika, jakou neznáme,“ zhodnotila divačka koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Labské filharmonii.

Na dotaz, zda zná českou hudbu, odpověděla, že moc ne. „Upřímně musím říct, že málo. Vlastně je to důvod, proč jsme dnes tady.“

Symfonici pod vedením šéfdirigenta Petra Popelky zahráli díla Bohuslava Martinů, Antonína Dvořáka a Josefa Suka. „Vždycky mám hroznou radost, když lidi na českou hudbu reagují dobře. Mám takový skoro až misionářský pocit uspokojení. Jsem strašně rád, když na to lidi takhle zareagují,“ radoval se z koncertu Petr Popelka.

Zatímco většina symfoniků si v sále Labské filharmonie zahrála poprvé, Popelka už je v něm poměrně zabydlený. „Já jsem tady byl na začátku své dirigentské kariéry asistentem u NDR Elbphilharmonie orchestru u Alana Gilberta. Párkrát jsem tady dirigoval, jednou NDR, jednou studentský orchestr NDR, pak jsem tady byl před půl rokem s vídeňskými symfoniky na turné a teď s pražským rádiovým orchestrem.“

Pravděpodobně největší potlesk si večer vysloužil jeden z nejtalentovanějších českých houslistů Josef Špaček. Ten zahrál houslový koncert Bohuslava Martinů.

„Napsal jej, když působil v Americe, pro bostonské symfoniky a slavného houslistu Mischu Elmana. Je to asi největší český koncert dvacátého století. Housle, na které hraju dneska, jsou mým parťákem už sedmou sezonu. Je to nádherný nástroj z dílny Guarneri del Gesù z roku 1732 z italské Cremony,“ dodal nadaný houslista.

V publiku nechyběl ani ředitel Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jakub Čížek. „Já jsem si pro sebe řekl, že nejdůležitější je ta hudba sama a její prezentace. Nám se podařilo již několikrát a dneska večer také, že jsme skutečně dokázali odvyprávět příběh. To, že Labská filharmonie a její hlavní sál má výbornou akustiku, je pravda, a umocní vám zvuk. Musí tam ale být ten základ. Musí tam být napřed krásná hudba a její špičkové provedení.“

Labská filharmonie funguje od roku 2017 a prakticky denně hostí hudební tělesa z nejrůznějších částí světa. Symfonici Českého rozhlasu věří, že se sem zase brzy vrátí.