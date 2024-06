Bojkot. Jak vypadalo rozhlasové vysílání o sportu, kdy nejen o olympiádách rozhodovala politika

Ve druhé polovině 60. let vypadala budoucnost československého sportu velmi nadějně. Zrodil se dokonce nápad uspořádat v Praze v roce 1980 olympijské hry. Dokumenty byly rozpracovány do podrobností a v duchu socialistického optimismu.

„Myšlenky socialistické demokracie tolik blízké olympijským idejím posunuly Československo do středu pozornosti celého světa a změnily pravděpodobnost úspěchu kandidatury Prahy na jistotu. Jsme přesvědčeni, že Praha by v případě předložení kandidatury zůstala jediným vážným uchazečem o uspořádání Her v roce 1980,“ stojí v nich.

Bohužel, po sovětské invazi v roce 1968 zůstalo jen u plánů. „Sověti přišli s tím, že není možné, aby se první Hry ve východním bloku konaly v Praze, ale že to musí být v Moskvě. Muselo se poslechnout,“ připomíná sportovní historik František Kolář.

Období normalizace ale nebylo jen dobou chmur. Šlo také o dobu obrovských úspěchů československého sportu.

„Pamatuju si, jak jsme kdysi se spolužáky v rozhlase poslouchali vstupy z cyklistického Závodu Míru,“ vzpomíná hokejový komentátor Aleš Procházka, který byl v 70. letech u dvou mistrovství světa v hokeji v Praze.

„Sport byl tahákem. Něčím, co lidi osvobozovalo od jejich starostí a dávalo jim trochu lepší náladu,“ dodává Procházka.

