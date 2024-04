Dvacet let od vstupu do EU si připomíná i Malta. Hlasování tehdy rozdělilo tamní společnost

Už zítra si Česko připomene přesně 20 let od vstupu do Evropské unie. Spolu s Českem tehdy do unie vstoupilo dalších devět zemí z Pobaltí, ze střední a jižní Evropy. V této skupině byla i Malta, která je dosud nejmenším státem Evropské unie. Malťané o vstupu do unie rozhodli v referendu v březnu roku 2003. Hlasování bylo unikátní vysokou účastí a naopak velmi nízkou podporou obyvatel pro vstup do Evropské unie. Reportáž Valletta 10:09 30. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vstup do EU před dvaceti lety rozdělil maltskou společnost | Zdroj: Profimedia

Oslavy u kostelů, na silnicích i v ulicích. Unijní vlajky vlající na domech i v projíždějících autech. Navenek Malta před 21 lety slavila vstup do Evropské unie. Vnitřně ale z unijního referenda vycházela rozdělená jako žádná jiná evropská země. Byl to výsledek tvrdé kampaně dvou soupeřících dominantních politických stran.

Pro vstup do unie hlasovalo nakonec jen něco málo přes polovinu voličů, proti jich bylo 46 procent. Mezi nimi i bývalý technik a dnešní důchodce Muscat. „Víte, v naší rodině máme lovce. To je skoro bych řekl celonárodní koníček. Báli jsme se, že se vstupem do Evropské unie přijde i větší regulace lovu,“ vysvětluje.

Muscatova rodina na Maltě loví hrdličky a křepelky, které přes ostrov migrují do Afriky. Muscatovy obavy byly částečně oprávněné. Evropská unie chtěla prosadit přísnější podmínky ochrany zvířat, maltské vlády zase s podporou silné lovecké lobby usilovaly o zachování lovecké tradice.

„Maltští lovci jsou skupinou, na kterou měl vstup do Evropské unie největší dopad. Evropská unie má přísné regulace včetně jarních zákazů lovů. Dříve, když někdo tato pravidla porušil, tak to policie a vláda ignorovaly. Teď sem Evropský parlament posílá delegace,“ popisuje ředitel Institutu evropských studií na maltské univerzitě Mark Harwood.

Někteří obyvatelé Malty vnímají členství v Evropské unii jako logické pokračování historického vývoje, kdy se Malta opírala o svou strategickou polohu ve Středozemním moři | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Radiožurnál

Daří se jim lépe

I přes původní euroskeptické nálady, Malťané dnes členství v unii podporují. Podle loňského šetření Eurobarometru je 76 procent dotázaných přesvědčených, že se jim daří lépe v Evropské unii než mimo ni.

Johann je řezník. I díky členství v unii může snadněji prodávat maso z Irska nebo z Itálie. Na druhou stranu melancholicky vzpomíná na dřívější časy před vstupem do unie, kdy, jak říká, obchody šly lépe. „Dřív jsme za jediný týden prodali 15 prasat a dva býky. Teď kolikrát neprodáme ani jedno prase a možná půlku býka. Na každém rohu je deset obchodů. Je potřeba zastavit otevírání dalších velkých supermarketů,“ konstatuje.

Někteří obyvatelé Malty vnímají členství v Evropské unii jako logické pokračování historického vývoje země stejně tak jako odpověď na fakt, že ostrov uprostřed Středozemního moře nemá významné přírodní zdroje a spoléhá především na svou strategickou polohu a turistický ruch, říká Filip z městečka Balzan.

„Historie Malty byla vždy o tom, že jsme žili pod něčí nadvládou nebo se s někým přátelili. Byli tu Arabové, Francouzi, Maltézští rytíři i Britové. Teď je to Evropská unie,“ dodává.

Ulice města na Maltě | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Radiožurnál

Strach z širší unie

V roce 2008 Malta přijala euro. Hlasy, které vyzdvihovaly výhody společné měny, bez větších obtíží převážily nad těmi, které varovaly před zdražováním.

„Tehdejší maltský premiér, který byl zároveň i ministrem i financí říkal, že přijetí eura pomůže turismu, a že přijede víc lidí z evropských zemí. Zároveň taky poukazoval na to, že to podpoří zahraniční investice například z Itálie a z Německa, což jsou pro Maltu tradiční obchodní partneři a investoři,“ upřesňuje Harwoon z Institutut evropských studií na maltské univerzitě.

Euro tak ještě víc potvrdilo fakt, že se Malta stala pro řadu společností a zahraničních investorů přívěškem jižní Itálie. Podle vysokoškolského profesora maltská vláda v zákulisí nestojí o další rozšiřování unie na východ.

„Kdyby Ukrajina vstoupila do Evropské unie, tak by vzhledem ke své velikosti umenšila postavení menších zemí. Pro Českou republiku by to dávalo smysl, pro nás by to ale znamenalo narušení rovnováhy a přenesení pozornosti od Středozemního moře směrem ke střední a východní Evropě,“ vysvětluje. Podle něj by pro maltskou vládu bylo únosnější, kdyby do unie mělo vstoupit Turecko.